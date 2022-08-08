把我们的日常生活变成“艺术”. August. 08, 2022 07:54. . “我喜欢在日出后起床做早餐，一整天走路，用非常单纯、肉体上的方法变得疲劳。比起别的，这是生活的一个很好的方法。总之，我找到了将这种方式变成艺术的方法”—出自理查德•朗《艺术家们这样说》中 日常生活能成为艺术吗？甚至有人把“走路”也艺术化了。他是代表从概念艺术衍生出来的“大地艺术（land Art）”或“系统艺术（System Art）”艺术方式的英国视觉艺术家理查德•朗。 1967年的一天，朗在伦敦滑铁卢站乘火车来到一个陌生的郊区。然后不管三七二十一地走进田野来来回回地继续走下去。时间就这样流逝，田野上形成了一条路。用照片记录了那条路。这是朗的首部作品《一条走出的线（A Line Made by Walking）》。 朗反对人为破坏自然环境的艺术形式。取而代之的是，通过单纯的思考方式，将自然艺术化。并不是从一开始就有路。另外，如果人不走那条路，那条路就会消失。暂时艺术化的道路总有一天会消失，所以要记录下来。其记录就是朗的视觉艺术。 像这样给日常生活赋予意义后，生活本身就会艺术化。艺术生活，哲学生活开始了。所有有创意、革新的点子也源于日常生活。我们有时感到无聊的上班、工作、喝一杯咖啡、走路、跑步的极其平凡的日常生活也变得美丽。生活的深度变得更深，呼吸的每一步都变得美丽。用图片或影像记录你的生活就会成为视觉艺术，用文字记录就会成为文学。

한국어