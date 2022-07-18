金振杓提议“推进国民团结型改宪”……执政党表示“现在不是讨论的时候”. July. 18, 2022 07:57. by 许东俊记者、赵雅拉记者 hungry@donga.com,likeit@donga.com. 国会议长金振杓在制宪节17日提议“推进国民团结型改宪”，再次提出了改宪必要性。但执政党国民力量党立即表示反对，称“现在不是讨论修宪的时候”。 金振杓当天在首尔汝矣岛国会举行的74周年制宪节庆祝仪式上表示：“只有超越矛盾的政治，开启合作的新宪政时代，大韩民国才能前进，才能守护国民的生活，”“其起点就是修宪。”他还表示，“也有人担心修宪讨论会不会像黑洞一样吸收一切，导致国政运营出现差池”，并提议，“应该将国民的能量凝聚起来，推进开启未来大门的新方式的修宪、国民团结型修宪。”为此，金振杓表示，将组建直属议长的、由专家们参与的修宪咨询会议。 被誉为国会代表性改宪论者的金振杓在政治活动期间一直主张改宪的必要性。他在本月初的就职演说中也曾表示，“在宪法中全文收录5·18民主化运动精神的全文，为克服帝王式总统制的弊端而进行权力结构改革，这都不能再推迟了”，表达了修宪意志。金振杓一直主张改宪，有必要实行总统连任制和缩小总统权限的分权型改宪。 对于金振杓的提议，朝野反应不一。国民力量党代理党代表（党首）兼院内代表权性东表示：“因为现在是执政初期，我认为现在是政府给国民注入新政策、新力量的时期，”“如果成立修宪特别委员会，所有焦点都有可能被吸收到那里，因此没有太大的帮助。”他还指出：“我认为，（修宪）应该只集中在一个领域做出决断，如果从基本权利的所有条款开始进行到底，这将导致无法收拾的局面。” 相反，共同民主党非常对策委员长禹相虎表示：“对修宪特委的提议深有同感，”“希望朝野之间能够妥善协商，成立修宪特委，修改出体现新时代精神的宪法。”

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