物价暴涨导致中产阶层劳动者的实际收入减少. July. 07, 2022 08:07. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 如果去除物价上涨的影响，今年第一季度（1月至3月）生活在城市的中产阶层劳动者的收入将比一年前减少。鉴于6月份消费者物价上涨率已上升至6%，有人担心实际收入减少幅度会更大。 据统计厅6日统计，今年第一季度居住在城市的劳动者家庭中，收入处于下游的20%至40%（第二等级）家庭的月平均实际收入为311万韩元。这比一年前同期减少了1.6%。第三等级（下游40%至60%）和第四等级（下游60%至80%）劳动者家庭的实际收入也分别比前一年减少了1.0%和2.8%。 实际收入是消除物价带来的影响后计算的收入指标。也就是说，被分类为中产阶层的收入第二等级至第四等级的城市劳动者家庭的收入没有像物价上涨一样增加。未消除物价上涨影响的名义收入，在第二等级至第四级级比1年前增加了0.9%至2.8%。 相反，收入下游20%的第一等级城市劳动者家庭的实际收入为月平均178.6万韩元，比一年前增加了0.9%。排在前20%的第五等级为1162.7万韩元，增加了8.6%。据分析，与接受政府支援的第一等级或收入本身较多的第五等级不同，第二等级至第四等级的城市劳动者家庭依靠劳动收入的部分较大，因此受到物价暴涨趋势的冲击更大。 预计，中产阶层城市劳动者家庭的实际收入减少趋势将持续一段时间。这是因为，第一季度（1月至3月）为3.8%的消费者物价上涨率，在第二季度（4月至6月）上升到了5.4%。这是自2008年第三季度（7月至9月，5.5%）以来物价上涨率首次突破5%大关。

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