三高危机中的国会空转已持续3周……尹锡悦：“国民喘不过气来”. June. 21, 2022 07:56. by 李允泰记者、朴勋相记者 oldsport@donga.com,tigermask@donga.com. 韩国总统尹锡悦20日表示：“现在国民已经喘不过气来，所以我认为，（朝野）要超党派地应对修改法律所必需的政策。”在经济面临高物价、高利率、高汇率三高危机的情况下，他委婉地声讨了已经连续3周处于空转状态的国会。 尹锡悦当天在去首尔龙山总统室大楼上班的路上会见记者，被问到“追加民生对策是否需要修改法律”时回答说：“那么就应该提交法案。”他还说：“现在国会还没有组建院内机构，如果国会正常启动，法律修改事项也会提交法案。”他是在敦促，为了紧急处理民生立法，国会应该恢复正常。国会自上个月30日前半期国会任期结束后，因朝野对法制司法委员会等后半期国会机构组建存在分歧，连常任委员会的组建都未能完成。 当天，国民力量党继续提出“死守法司委”的口号，共同民主党则延续了“先选出国会议长团”的现有主张。国民力量党院内代表权性东当天表示，“国会空转已持续20多天。国会无法摆脱回避民生危机的批评”，向共同民主党提议举行朝野马拉松会谈。权性东还表示：“如果共同民主党废除由国民力量党担任后半期法司委员长的朝野协议，单独选出国会议长团，民心离叛将无法控制。” 对此，共同民主党院内代表朴洪根对马拉松会谈提议表示，“为时已晚”，“首先要确认执政党院内代表有什么让步方案”。他接着表示，“如果（执政党）不负责任地拖延时间，我们将打开一切可能性”，暗示可能单独选举产生国会议长团。 在国会的空转中，体现消费者物价上涨率和失业率的5月经济痛苦指数（Misery Index）创下了21年来的最高纪录。政府在最近发表的《新政府经济政策方向》中，将今年的消费者物价上涨率修正为4.7%，失业率修正为3.1%。如果这样确定下来，全年经济痛苦指数将达到7.8，创下2008年（7.9）以来的最高值。

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