军队警戒和“脱北者”管理出现漏洞，是“养生安保”导致的整体失败. January. 05, 2022 07:57. . 据悉，新年伊始越过东部战线最前沿铁栅栏越境的人，就是前年底越过同一部队铁栅栏投诚的所谓“跳跃归顺”者。同一个人就像出入自家一样反复离开朝鲜和前往朝鲜，使军队的警戒一无用处。而且该“脱北者”去年6月曾咨询海外旅行方法等，已经表现出前往朝鲜的动向，是两次向警察厅报告的管理对象。这表明，不仅是军队的警戒，“脱北者”管理也出现了漏洞。 令人啼笑皆非的警戒失败如实地反映了韩国军纲纪全面崩溃的现状。据悉，该部队在铁栅栏监控画面上曾两三次拍到这名越境者的身影，但都没有察觉到，铁栅栏监视传感器响起，迅速出动措施组，但连现场清晰的脚印都没有发现，报告称“没有异常”。以尖端科学化装备和铁桶监视态势而自豪的韩国军队对于越境者来说，简直就是一种可笑的玩物。 虽然军方和政府表示，这名越境者身上并没有间谍活动等共党嫌疑，但也捕捉到他在越过军事分界线后，3名朝鲜军人像迎接一样把他带走，确实存在不少令人费解的地方。而且，既然警方事先掌握了越境征兆，却没有采取其他后续措施，那么此前能否正确掌握过去一年内在韩国的行踪，也令人怀疑。这也是需要对“脱北者”管理系统进行全面重新检查的原因。 军方和政府此次也将提出“脱胎换骨”的说法，决心追究相关人员的责任和制定完善对策。但是，对于反复出现“事后药方”，只会令国民摇头。接连的警戒失败与随着现政府执政以来南北和解氛围的形成而扩散到全社会的安保麻痹症不无关系。特别是随着连军队也刮起了养生之风，从指挥部到第一线的纲纪已经完全松懈。如果不正确树立安保意识，重新勒紧紧张的绳索，同样的失败将会重演。

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