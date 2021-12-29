莫德纳的股东们大为光火：“高价出售疫苗给欠发达国家”. December. 29, 2021 07:42. by 任寶美 bom@donga.com. 美国制药公司莫德纳的部分股东要求经营层公开公司开发的新冠疫苗的价格。他们批评，在开发疫苗时拿到了美国政府提供的巨额支援资金，不仅几乎没有向难以买到疫苗的发展中国家提供疫苗，提供的疫苗也以高于发达国家的价格出售。 据英国《金融时报》26日报道，总部设在英国的资产管理公司“理格尔&通用”最近代表部分股东提交了股东提案，内容是“请明确说明从政府得到的支援金对定价产生了什么影响”。目前还不知道有多少股东参与了该提案，以及他们持有多少股份。 股东们指出，莫德纳和强生、阿斯利康等其他疫苗生产企业不同，在新冠大流行期间，没有向非盈利机构提供疫苗，而且以高于发达国家的价格向发展中国家销售疫苗。据美国《纽约时报》报道，莫德纳与非洲的博茨瓦纳、拉美国家哥伦比亚等签订了以每剂疫苗27美元至30美元的价格的供货合同。这比美国（15.0美元至16.5美元）和欧盟（22.6美元至25.5美元）高出很多。 他们还指出，截止到今年9月，莫德纳将疫苗产量的88%出售给了收入中上位国家，并拒绝向发展中国家转移疫苗生产技术。去年，生产疫苗的第一年，莫德纳将大部分产量送到了美国、德国等地，而只向发展中国家提供了100万剂疫苗。这与强生（2500万剂）、辉瑞（840万剂）等公司有很大的差异。 与用自己的费用开发疫苗的辉瑞公司等不同，莫德纳得到了美国政府24.8亿美元（约2.9760万亿韩元）的支援，推出了疫苗。但有批评指出，莫德纳在消除疫苗不平等问题上的努力最为疏忽。

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