孙兴慜在与利物浦的比赛中打进扳平比分的进球,拯救球队. December. 21, 2021 07:36. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)在自己代表热刺队出战的第300场比赛中戏剧性地扳平比分,拯救了陷入失败危机的球队。这是他本赛季的第7粒联赛入球。 20日,托特纳姆热刺队在英国伦敦的托特纳姆热刺体育场与利物浦队进行了2021~2022赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第18轮主场比赛,最终两队以2比2握手言和。当天的比赛是热刺队在与诺维奇城队的第15轮比赛后,俱乐部球员和工作人员大举感染新型冠状病毒肺炎(COVID-19)后,时隔2周左右进行的比赛。本场比赛之后热刺队以8胜2平5负(积26分•少赛两场)的战绩继续排在联赛积分榜第7位。 通过当地媒体曾传出新冠病毒确诊论的孙兴慜当天首发出场,哈里•凯恩(28岁•英格兰)组成双前锋。上半场刚开始孙兴慜就险些敲开对方大门,上半场第18分钟,孙兴慜遗憾地错失了与利物浦守门员阿利松一对一的机会。在本队以1比2落后的下半场第29分钟,利物浦守门员阿利松在大禁区外没能好好处理哈里•温克斯的长传,被孙兴慜截住皮球,用左脚将球踢进了空门。这是孙兴慜连续第三场比赛进球,7粒联赛进球(2次助攻)加上欧足联(UEFA)欧协联比赛(一球一助攻),她已经在本赛季的各项赛事中贡献8粒进球和3次助攻。孙兴慜说:“这是一场激烈的比赛,两队都竭尽了全力”,“没能抓住诸多进球良机,没能取得胜利,结果有些令人失望。” 英超赛后在其官方网站上把孙兴慜作为主照片,英国BBC给孙兴慜打了6.97分,这是两队最高分,并将他评为当场比赛最佳球员。英国媒体《足球伦敦》评价说:“孙兴慜从比赛一开始就充满了活力。虽然错失了几次机会,但还是让利物浦队陷入了困境。” 在当天的比赛中,因对当值主裁的不满而表情凝重的利物浦队主教练尤尔根•克洛普在比赛结束后与孙兴慜交谈时大笑的样子被捕捉到,一度成为了话题。孙兴慜在效力于德甲联赛汉堡队和勒沃库森队时期,唯独对由克洛普率领的多特蒙德队表现出了强大的实力。另外,孙兴慜因在2019年欧足联冠军联赛决赛中败北伤心落泪,克洛普教练当时亲自拥抱并安慰了他。 利物浦地区媒体《Empire of the Kop》表示:“对于克洛普教练来说,比赛当中出现了许多有争议的判罚,因此对本场比赛的结果不是很满意,但孙兴慜把克洛普教练逗笑了”,“比赛结束后向裁判组暴露不满的克洛普教练笑着与孙兴慜开起了玩笑。”

한국어