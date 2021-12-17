以酒邀朋会友. December. 17, 2021 07:52. . 一位诗人在烧红炭火的泥火炉旁听到了酒熟的声音，非常兴奋。不出所料的话，酒缸里浅绿的米粒会像蚂蚁一样浮起来，香气扑鼻。因以新酿的米酒为借口迎接朋友的期待，就连似乎要下雪的阴沉天空也只觉得亲切。如果能和朋友一起度过连咕嘟咕嘟响的“米酒”的呼吸声也极为入耳的寂静的夜晚，那种酒味和深厚的友谊何其特别。20字的邀请函上充满了诗人的期待。在小心翼翼地说“能不能一起喝一杯酒”的话语中，似乎隐藏着诗人对突如其来的邀请的无微不至的关怀。（出自唐代白居易的《问刘十九》原诗：绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？）朋友是不是把这个提议当作“甜蜜的劝酒歌”，一口气跑过来了呢？也不再有功夫去回想杜甫凄凉的诗句“无人竭浮蚁，有待至昏鸦”。 刘十九（本名刘禹铜）是白居易被贬到南方江州时经常聚在一起的草野秀才，白居易和他的关系十分亲密，曾在其他的诗中这样写道“唯共嵩阳刘处士，围棋赌酒到天明”。（出自《刘十九同宿》）刘十九是刘家第十九个子孙的意思。过去，大家族住在一个院子里的时候，不管是亲兄弟姐妹还是堂(表)兄弟(姐妹)，都是以出生顺序赋号以代替名字。只是在排顺序的时候，男女是分开的。诗人元稹被称为元九，刘禹锡被称为刘二十八（刘十九的堂弟），这种称呼使用得比较常见。

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