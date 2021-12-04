青少年从明年2月开始需接种新冠疫苗才能去补习班. December. 04, 2021 07:26. by 金素英记者、李智允记者 ksy@donga.com,asap@donga.com. 没有接种新型冠状病毒（COVID-19）疫苗的青少年从明年2月开始将很难上补习班（培训班）。因为防疫通行证适用设施中包括补习班，年龄范围从19岁以上扩大到12岁以上。从小学6年级到高中3年级。 中央灾难安全对策本部3日公布了包含上述内容的《特别防疫对策追加措施》。首先，在防疫通行证适用设施方面增加了补习班、读书室、网吧等11种。另外，此前属于例外对象的12 ~ 18岁青少年也将从6日开始被适用防疫通行证。但由于接种需要一定的时间，所以将推迟8周左右，从明年2月1日开始适用。青少年（12 ~ 17岁）疫苗第一次接种率为46.9%。因此，从明年2月开始，不接种疫苗或没有遗传基因扩增(PCR)阴性结果的青少年将不能进入补习班和读书室。有评价认为，事实上已经将青少年的疫苗接种义务化。中央事故处理本部社会战略班长孙永来表示：“为了不给上学和学业带来影响，应该尽量减少通过青少年可以利用的外部设施带来的感染风险。” 为了抑制确诊病例的增加趋势，此前食堂、咖啡屋、电影院、图书馆等也被包含在了防疫通行证适用对象之中。只有取得疫苗接种确认书或PCR阴性检查结果，才能使用这些设施。政府为了减少混乱，决定从6日开始扩大防疫通行证的适用范围，不过将经过截止到12日为期一周的过渡期后实行。 私人聚会允许人员也将减少。从6日开始，首都地区最多可以举行6人聚会，非首都地区最多只能举行8人聚会。未接种者只能包括1人。这比日常恢复开始前的“保持距离第四阶段”时，聚会允许人员首都圈8人、非首都圈10人还要严格。因此，从上月1日开始的阶段性日常恢复（与新冠病毒共存）第一阶段在实施34天之后将暂时中断。截止到明年1月2日，缩减聚会允许人员方针将持续4周，并根据流行情况进行调整。保健福利部部长权德哲表示：“国民们忍受了很长时间的不便，积极参与了预防接种，开始恢复了日常生活，但再次加强防疫，感到非常遗憾和抱歉。”

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