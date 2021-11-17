在美国访问的崔钟建：“现实中需要与中国的伙伴关系”. November. 17, 2021 07:19. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 韩国外交部第一次官崔钟建当地时间15日在华盛顿举行的以韩美关系为主题的战略论坛上表示，“中国是战略伙伴，现实中需要与北京的伙伴关系”，强调了韩中关系的重要性。对此，美国政府前高级官员表示担忧说：“担心韩美同盟长期削弱，美国在决策过程中可能会忽视韩国。” 崔钟建当天在由美国智库“战略与国际问题研究中心”和韩国国际交流财团共同主办的韩美战略论坛上发表主旨演讲，首先强调了韩美同盟的重要性。他指出，“韩美两国向全世界展示了21世纪的同盟是什么”，并评价称，韩美同盟不仅在传统安全领域，在经济、文化领域也在发展伙伴关系。 但在接下来的问答环节，当被问及韩国的对华立场时，他答道：“他们是战略伙伴。和其他国内政策一样，外交政策也应该符合韩国人、韩国中产阶层的需要和利害关系。”他解释说：“与中国的贸易规模比美国和日本的总和还要大，享受从这一市场获得的巨大收益的是我们的国民。”他还提到了供应链问题，并指出：“对来自中国的各种产品的依赖程度不只是韩国的问题，而是所有人的问题。”他还就朝鲜问题表示：“现实中，我们有必要同北京建立伙伴关系。无论我们愿不愿意，这就是我们政策的现实。”他提醒道，韩国是在地理位置上最接近中国的国家，并表示：“我们正在努力与中国建立良好的关系。” 崔钟建的问答结束后，作为专家出席当天活动的前美国国防部负责亚太事务的部长助理兰德尔·施莱佛说：“如果在一方看来是重要的、核心的挑战，而另一方不接受这种看法，同盟关系是不会拥有未来的”，“如果（韩国）以这种方式漂流，（韩美）同盟就可能逐步弱化，从这一点来看很危险。”

한국어