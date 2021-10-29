“奥斯卡最佳女配角”尹汝贞，成大众文化领域金冠文化勋章获奖第一人. October. 29, 2021 07:33. by 金基润记者 pep@donga.com. 韩国演员首次在美国奥斯卡颁奖典礼上获得最佳女配角奖的电影《水芹菜》的演员尹汝贞(74岁)在大众文化领域首次获得了金冠文化勋章。 文化体育观光部和韩国文化信息振兴院28日举行了“大众文化艺术奖”颁奖仪式，向尹汝贞授予了金冠文化勋章。在大众文化领域，到目前为止，银冠文化勋章是最高阶段的授勋，今年首次被授予了金冠文化勋章。 文体部相关人士解释了选定理由，“我们认为尹演员今年的海外获奖特别有意义，因此与行政安全部协商后授予其金冠文化勋章”，“尹演员的获奖提高了全世界对韩流文化内容物的关注度，国内大众文化产业界也得到了实惠。不仅对以后后辈演员们的海外进军产生了积极的影响，国家形象和品牌价值也有所提高。” 1966年作为TBC第3期公开招聘演员出道的尹汝贞出演了去年上映的《灿实也多福》、《酒神小姐》、《高龄化家庭》等多部电影，在电视剧和综艺节目中也非常活跃。凭借在电影《水芹菜》中令人印象深刻的老奶奶演技，今年席卷了国内外各种奖项。 大众文化艺术奖是政府对一年内在大众文化领域综合国内外活动和社会贡献度、认知度等表现出卓越功绩的艺术家作出的嘉奖。今年的大众文化艺术奖把歌手、演员、喜剧人、声优、广播作家、演奏者等加起来共29人授予其文化勋章(6人)、总统表彰(7人)、国务总理表彰(7人)、文化体育观光部长官表彰(9人)等。 银冠文化勋章由20世纪70年代掀起民谣热潮的第一代创作歌手李长熙和引领韩国电影界复兴时期的已故电影制作人、Cine2000代表李春渊获。演员朴仁焕、已故演员宋在浩、电视剧作家卢熙景被选为宝冠文化勋章获奖者。 总统表彰由演员金永哲、郑雨盛、歌手金燕子和李笛、金泰浩PD、电视剧《文森佐》的作家朴宰范、《奔跑吧!Honey!》的配音演员崔秀敏获得。国务总理表彰由演员李贞恩、韩艺璃、歌手熊山、贝斯手郑元英、音乐导演金文正、声优安京镇、艺术导演金雪镇获得。文化体育观光部长官表彰由NCT DREAM、Oh my girl、演员李帝勋和吴政世、喜剧演员安英美、声优崔德熙、贝斯手徐英道、班德琴演奏家高相智、模特崔素拉获得。

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