孙兴慜亲自介绍“韩国的7种魅力”. October. 19, 2021 07:25. by 金東昱 creating@donga.com. “大家都知道我充满热情吧？为什么呢？看看热情的韩国人就知道了。” 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)的声音充满了自信。这是他在文化体育观光部18日公开的韩国旅游宣传片中出现的时候。该视频长约1分20秒，被上传到韩国观光公社官方YouTube频道“Imagine your Korea”。7月被委任为“韩国旅游名誉宣传大使”的孙兴慜在此次视频中，通过“我心目中的韩国是这样的。大家想象一下自己心目中的韩国是怎样的？”这一主题，将韩国的7种魅力分别与孙兴慜的特性联系起来并表现出来。 孙兴慜将亲自用英语解说介绍韩国。由“热情”、“快速”、“独创性”、“智能”、“有趣”、“可爱”、“幻想”等7个关键词组成。孙兴慜带球快速奔跑的视频和“大家都知道我很快吧？”的解说一同出现，对于韩国的高速列车和网速等，他解释说“韩国本身就很快”。此外，他还留下“我想在赛场上创造性地解决问题。我是韩国人嘛。创意性方面也是专业的”这样的解说，在东大门设计广场(DDP)前跳舞的舞蹈演员们的影像也出现了。在视频的最后，孙兴慜留下了“这就是我的心目中韩国。大家心目中的韩国是怎样的？”这一开放式的提问。 在此次广告公开之前，托特纳姆热刺队的主场英国伦敦出现了印有孙兴慜身影的双层巴士。

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