全球法人税确定……现在不是税率，企业环境才是竞争力. October. 11, 2021 07:18. . 从2023年起，年销售额超过200亿欧元（约27.7万亿韩元）的企业，收益超过10%和销售额达到25%的国家政府可以征收全球法人税。在经济合作与发展组织（OECD）和二十国集团（G20）的主导下，136个国家就该方案达成了一致。 韩国企业中，目标是三星电子和SK海力士。对于预计明年销售额和营业利润将分别达到300万亿韩元和60万亿韩元的三星电子，世界各国将征收数万亿韩元的法人税。相反，韩国也可以对在韩国营业却不按时缴纳税金的谷歌、苹果等跨国企业征收税金。 企划财政部预测，由于韩国企业向海外缴纳的税金将在国内扣除同等税金，因此个别企业的负担不会加重，而且对外国企业的课税增加，税收也会增加。但是，相比占全体法人税15%的三星电子流失的税收，能否从外国企业收取更多的税金还是未知数。另外，销售额达7.5亿欧元以上的跨国企业的全球法人税最低税率定为15%，因此，在税率较低的国家开展事业的企业在国内的税金负担可能会随之增加。 通过此次协议，国家之间通过下调法人税率吸引企业的竞争被踩下了刹车。但是，世界各国为吸引半导体、电池、生物等第四次产业革命主导产业，提出放宽限制规定、提供补贴、人力供应等吸引政策，展开了更为激烈的竞争。在放心地认为税收损失比担忧的要少之前，政府应尽快制定在吸引全球企业竞争中韩国能够超越的战略。

한국어