朝鲜核项目正在“全力奔跑”，难道文在寅要倾尽全力在任期内“终战宣言”吗?. September. 23, 2021 09:09. by / /. 文在寅总统22日在联合国大会上发表演讲时表示：“（朝鲜战争）终战宣言才是在韩半岛建立和解与合作新秩序的重要出发点。”他再次提议《韩朝美三方或韩朝美中四方终战宣言》。美国总统拜登也在演讲中强调“为实现韩半岛完全无核化的真诚外交”，并表示：“我们将在明确的承诺下，朝着可能的计划追求具体进展。”两位首脑都没有提及朝鲜的导弹挑衅。 韩美两国首脑在联合国的演讲与朝鲜的接连挑衅行为形成鲜明对比，传达了对朝怀柔的信息。朝鲜对韩美一再发出的对话手势无动于衷，对外表现出重新启动5兆瓦核反应堆、扩建铀浓缩工厂的动向，最近还发射了远程巡航导弹和短程弹道导弹，展开了武力示威。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西21日甚至评价说：“朝鲜的核计划正在全力前进。” 在这种情况下，韩美首脑的发言听起来不是针对朝鲜，而是互相发给对方的信息。此前，美国对朝鲜履行无核化之前推进终战宣言持否定态度。朝鲜还将终战宣言用作对美施压手段。因此，文在寅总统的提议可能是劝告美国对朝鲜做出让步的信息。拜登总统所说的“明确承诺”“具体进展”则可以解读为不是没有约束力的宣言，而是需要实质性无核化的信息。 在韩朝、朝美之间的对话受阻，朝鲜的挑衅再次猖獗的情况下，文在寅总统的终战宣言提议听起来既突然又空洞。文在寅总统非常清楚任期末焦虑导致的昏招给南北关系带来了什么结果。他在今年5月就任4年的演讲中表示：“不会被剩下的任期追赶或着急。”但现在他又表示：“为了实现相生与合作的韩半岛，将竭尽全力到任期结束。”终战宣言的提议，难道不是文在寅总统的执念吗？

한국어