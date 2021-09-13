“9·11”恐怖袭击20周年，中美应该收起“力量的傲慢”，展开竞争和合作. September. 13, 2021 07:39. . 迎来“9·11”恐怖事件20周年的11日，美国各地举行了悼念遇难者的仪式。夺走2977人生命的恐怖事件发生20年的象征性，再加上该恐怖事件引发的阿富汗战争上月底结束，使追悼氛围更加严肃。到处都挂着“永不忘记（Never Forget）”的标语，前、现任总统等美国领导人一致要求国民团结应对恐怖袭击。世界首脑们也强调了国际联合。 “9·11”恐怖事件给21世纪初的自由主义国际秩序带来了巨大的恐惧和愤怒，将唯一超级大国美国的力量推上了试验台。10年前在冷战中取得胜利的同时引领一极秩序的美国立即宣布“与恐怖主义的战争”，在阿富汗战争和伊拉克战争中充分发挥了其力量。但阿富汗和伊拉克是美国的“泥潭”。上个月像被赶出阿富汗一样撤退的美军寒酸的样子象征性地体现了这一点。 美国现在想摆脱这个泥潭，完全集中精力与中国展开霸权竞争。拜登政府就任后就表示要在比前政府更加精巧、周密的战略下牵制和包围中国。当然，这是如果不阻止中国的强烈挑战，美国的地位也会受到威胁的危机意识的产物。对于这样的美国，中国表现出极度的警戒心，但对对抗却表现出坚决的态度。 拜登10日与中国国家主席习近平时隔7个月再次通话，就通过相互对话和沟通尽到国际责任达成了尽管是原则性的共识，这是值得庆幸的事情。虽然立场差异依然存在，但美中首脑在“9·11”恐怖事件20周年前一天的通话具有很大的象征性。反恐战争已经过去20年，但这场战争变得更加艰难。美中需要合作的领域不仅仅是恐怖主义。不仅是气候变化，朝核等不扩散问题等堆积如山。国际政治中激烈的竞争是不可避免的。但如果强国之间的对抗、实力政治占据主导，不仅会给自己，还会给国际社会带来灾难。要在竞争中合作。

한국어