“如果三星建立半导体工厂，将返还90%的财产税”. September. 10, 2021 07:30. by 趙鍾燁, 徐東一 jjj@donga.com,dong@donga.com. 位于美国得克萨斯州威廉姆森县的泰勒市为了吸引投资170亿美元(约20万亿韩元)的三星半导体工厂，批准了给予税制优惠的方案。 据当地广播KXAN当天报道，泰勒市当地时间8日与威廉姆森县举行联合会议，一致决定，如果三星建设半导体工厂，将提供减免财产税等奖励。 根据三星和威廉姆森县签订的协议文，如果三星建厂，县政府将在最初10年内返还缴纳财产税的90%，再之后的10年内返还85%。条件是，截止到2026年1月31日，三星将建设至少56万平方米规模的半导体工厂设施，并提供1800个正式工作岗位。据KXAN透露，仅建设领域就有望创造最多1万个左右的工作岗位。 赞成税收优惠方案的威廉姆森县法官比尔•格雷布尔期待表示：“这将成为得克萨斯州历史上最大的经济开发项目，也将成为整个美国最大的外国人投资项目。” 另外，三星电子的立场是，不仅是泰勒市，还在讨论奥斯汀、亚利桑那等多个候选地，还没有确定的内容。当天，三星电子相关人士表示：“正在与其他候选地协商奖励方案等各种考虑事项，还没有决定的事项。”

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