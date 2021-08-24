36个经济团体呼吁：“请减少重大灾害法的模糊内容”. August. 24, 2021 07:25. . 韩国经营者总协会等36个经济团体、行业协会向政府提交了共同建议书，要求政府明确《重大灾害处罚法》实施令中的模糊内容。将在明年1月27日执行的法律实施令立法预告期间结束之日，经营界表明了强烈的忧虑。 在实施令中，企业最担心的是业主、经营负责人的义务与责任范围过于笼统和不明确，因此很难事前应对。例如，实施令规定“雇主应使安全保健人员得以忠实地执行业务”，但必须付出何等努力才算“忠实”，这并不明确。这也是经营界呼吁“干脆由政府来制定事前评价和认证企业安全保健管理体系的制度”的原因。 实施令规定，如果一个单位一年内出现三名以上患有“职业性疾病”的劳动者，就可以对雇主进行刑事处罚，同时将在野外工地经常发生的热病等轻微疾病也纳入职业性疾病。因此，经营界要求其制定“需要治疗6个月以上的疾病”等重病标准。 无论在谁看来，这次企业界的建议内容都是很合理的水平。但是，相关部门都在看主张应进一步加强实施令的劳动界的眼色行事，因此会有什么反应还是未知数。在政府犹豫不决的时候，大企业的干部纷纷拒绝了晋升为大安全管理人员的职务，中小、中坚企业也纷纷开始寻找代替老板负责的“名义社长”。无力制定对策的中小企业完全是自暴自弃的状态。 虽然制定了发生产业灾害时对业主等进行刑事处罚的高强度法律，但是连标准都没有明确，这只能被看作是渎职。政府应认真考虑企业的呼吁，在剩下的5个月时间里完善实施令，制定出精密的指导方针。

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