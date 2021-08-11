东京奥运会4强热潮席卷国内…职业排球大赛开始. August. 11, 2021 07:31. by 姜泓求 windup@donga.com. “东京的热潮席卷国内。”2020年东京奥运会上，韩国女排代表队进入四强，排球受到了全国国民的关注。对国家队的视线自然而然地转向了2021议政府•多德拉姆杯职业排球大赛。虽然因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，观众很有可能无法前往现场观看，但预计将成为高收视率等常规赛票房的标尺。男子组和女子组比赛将分别于14~21日和23~29日在议政府室内体育馆进行。 9日入境后回到所属球队的代表队选手们立即进入了休息状态。预计代表队选手们将在家里或宿舍休息1周后，加入球队训练，提高状态。特别是随着韩国排球协会决定不参加定于8月29日~9月4日在菲律宾举行的亚洲女子锦标赛，代表队选手们也可以参加杯赛。 各队的外国选手将根据国际转会同意书(ITC)的签发，统一决定是否参赛。女子组新生球队—Pepper储蓄银行将不参加此次比赛。女子组揭幕战是23日GS Caltex和KGC人参公社的比赛。获得上赛季冠军争夺战最优秀选手(MVP)奖的国家队左攻手李素英(27岁)的前所属球队(GS Caltex)和现所属球队(KGC人参公社)之间的对决备受关注。 上赛季结束后，从兴国生命队转会到中国联赛的韩国队队长金软景(33岁•上海光明优倍队)目前呆在京畿龙仁市家中。由于中国联赛日程尚未确定，因此，她将在国内休息到下月左右。为了观察奥运会期间因疼痛而受苦的右膝状态，她计划于11日前往医院检查。 各种TV综艺节目、CF出演邀请也非常火热。据悉，仅交涉邀请就有数十件。金软景说：“休息很重要，所以不想参加很多节目。主要考虑的是与国家队后辈们一起参加的节目。”10日，金软景通过自己的Instagram表示：“我认为现在我们女排站在了更重要的十字路口。希望所有人都带着责任感，向更多的人展示更好的面貌，为她们加油。”

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