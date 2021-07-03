尹锡悦的岳母一审被判处有期徒刑3年，被当庭拘留. July. 03, 2021 07:13. by 议政府=刘彩妍记者、申熙哲记者、张宽硕记者 jks@donga.comycy@donga.com. 宣布参加总统竞选的前检察总长尹锡悦的岳母崔某（74岁）2日因涉嫌违反《医疗法》及《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈罪，在一审中被判处3年有期徒刑，并被法庭拘留。 议政府地方法院刑事合议13庭（庭长法官：郑成均）裁定，没有资格开设医疗机构的崔某从2012年开始连续3年参与京畿道坡州市疗养医院的开设和运营，违反了医疗法。虽然不是医疗法规定的医疗机关，但崔某与医院管理层共谋，涉嫌在2013年2月至2015年2月间从国民健康保险工团非法获得疗养补助费共22.9亿余韩元，也被认定有罪。崔某的3名同事在2015年经过警察调查被判有罪，但此前崔某在提交“免除责任保证书”后没有被立案。 尹锡悦在宣判后表明立场说：“在适用法律上任何人都没有例外，这是我的信念。”共同民主党代表（党首）宋永吉批评说：“（其岳母）说没有收过一张10韩元，现在对国民财产造成了损失，应该深刻反省。”国民力量党代表李俊锡表示：“大韩民国毕竟是一个连坐的国家，国民会做出判断。”

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