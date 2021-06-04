新冠肺炎疫苗接种者和预约者超过1400万人…达成接种目标亮绿灯. June. 04, 2021 07:21. by 李智云记者 easy@donga.com. 经确认，国内新型冠状病毒肺炎(COVID-19)预防接种者及预约者人数超过了1400万人。这是注射一次疫苗的人和完成接种预约的人的总和。上半年(1 ~ 6月)中1300万人第一次接种计划实现的可能性增大。 3日，据中央防疫对策本部透露，疗养医院患者和医疗人员等开始接种疫苗的人中，预约疫苗的人共达999.6468万人。再加上尚未开始接种，仅预约的60~64岁高龄者(296.21万人)、幼儿园、儿童之家、小学1、2年级教师(29.9328万人)、扬森接种对象(89.2407万人)等，国内新冠肺炎疫苗预约者达到1415万人。 随着接种预约的增加，政府也对达成接种目标表现出了信心。中央事故处理本部社会战略班班长孙永来在当天的新闻发布会上表示：“如果按照目前的预约现状，完全有可能实现‘上半年1300万人+α(阿尔法)第一次接种’的目标。” 截至当天零时，国内已有674万人接种了1次以上疫苗。到6月末为止，每天有22万~23万人接种疫苗，届时将有1300万人接种疫苗。在韩国新接种疫苗人数最多的上月27日，每天有65万人接种了疫苗。 新疫苗的供应量也在陆续运进韩国。3日供应了85.3万剂次阿斯利康疫苗，4日又供应了87.07万剂次。预计从美国那里获得的101万剂次扬森疫苗也将在5日午夜前后进入韩国。 另外，防疫当局对因“不履行预约(no show)”等发生的剩余疫苗接种也将集中在60岁以上的高龄层。据此，从4日开始，只有60岁以上的人才能进入委托医疗机构预备接种名单。其他年龄层只能利用Naver、Kakao在线预约剩余疫苗，但优先顺序在高龄层。但是，如果已经列入预备接种名单，30~59岁的人也要在9日之前接种剩余疫苗。

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