伍兹：“现在最大的目标是能自己走路”. May. 29, 2021 07:04. by 李憲宰 uni@donga.com. “现在最大的目标是能自己走路。” 今年2月因翻车事故双腿严重受伤的“高尔夫皇帝”泰格•伍兹(46岁•美国)时隔约3个月首次接受媒体采访，公开了自己的近况。 伍兹28日在接受美国高尔夫专门媒体《高尔夫摘要》采访时表示，“此前因伤势较多，所以对康复非常了解。但是这次的康复是我经历过的最痛苦的事情。” 包括15个大满贯赛事冠军在内，在美国职业高尔夫(PGA)巡回赛上共获得82个冠军的伍兹在职业生涯中一直饱受大大小小的伤病困扰。因腰部受伤，他先后5次登上手术台，左膝也动过5次刀。 但是2月在美国加利福尼亚州洛杉矶附近发生的翻车事故，导致他受伤的严重程度无法与之前相比。当时他的右腿胫骨和小腿骨严重骨折，目前还无法预测何时能回到球场。最近与患有骨髓炎的10岁少女露娜•佩罗内一起拍摄的照片中，伍兹依然是拄着拐杖。 对于该媒体提出的“你认为能再次打高尔夫”的问题，他并没有立即做出回答。相反，他说：“每天都在接受物理治疗，忙得不可开交。坚持不懈地热衷于康复。现在面临的课题是何时能自己走路。” 但他仍然在燃起东山再起的意志。堪称一生对手的菲尔•米克尔森(51岁•美国)在最近举行的大满贯赛事PGA锦标赛上获得历届最高龄冠军时，伍兹在自己的社交网络服务(SNS)账号上向他表示祝贺，并写道：“这给了我很大的刺激。”他在接受该媒体采访时表示：“得到了高尔夫界内外人士的很多支持。对我来说意义太大了。这给了我很大的帮助。”

한국어