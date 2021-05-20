军队供餐不实，再加劣质服装，应严肃搜查并追究责任. May. 20, 2021 07:24. . 数年来向士兵们提供了数十万套劣质运动服和贝雷帽的事实最近被曝光。最近，有关新冠隔离士兵的“不合格供餐”的争议被点燃，韩国国防部长徐旭亲自道歉说“对不起”，并公布改善待遇的对策。继上次丢人的事情之后，此次又确认了发放“不良服装”的事件。 以“国民力量”党尹周卿议员的质疑为契机，防卫事业厅对去年向军队交付的6个服装类进行了全面调查。结果有8家企业提供的春秋活动服、夏季活动服和贝雷帽等3种商品都是用质量较低的面料制作而成，达不到标准规格。据说，春秋活动服的变形和变色很快，夏天的活动服不容易吸汗，容易撕裂，而贝雷帽的防水能力低于标准值。特别是夏季活动服的水分吸收速度超过了交货标准“2秒以下”，采用的是达到19秒的劣质面料。“穿私制衣服而不是运动服运动”的说法并非空穴来风。 通过此次调查成为问题的劣质产品有81万多件，价值182亿韩元。如果再调查腰带等其他服装类，劣质产品的规模和金额有可能进一步增加。但防卫事业厅却表示：“在规定和程序上没有问题。”这是因为像活动服一样可以进行大量生产和供货的产品被分类为“单纯质量保证型”，只要求向防卫事业厅提交公认机构认证书，没有检查企业的义务。这是典型的回避责任的行为。也就是说，如果没有尹周卿的质疑，企业即使在获得公认机关认证时使用正常的面料，而实际上提供劣质产品，也不会去处理的方法。 虽然防卫事业厅说检查企业的人力不足，但这只不过是借口而已。通过对官兵对运动服等的满意度调查、随时抽查等，完全可以筛选出企业的不正当行为，只能认为是他们没有做好该做的事情。首先，有必要对为了节约成本而提供劣质活动服和贝雷帽的企业进行彻底的调查。与此同时，还要严厉处罚只与企业签订合同却没有管理好供货过程的防卫事业厅的负责人。针对士兵的衣食问题，不能再出现丢人现眼的事情。

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