拥有疫苗核心技术的德国“无法放弃专利”……开局不顺. May. 08, 2021 07:14. by 李恩澤, 金潤鍾 nabi@donga.com,zozo@donga.com. 美国政府为了增加新冠疫苗的供应，公开表明支持放弃疫苗知识产权的意向。仅过一天，欧洲最大强国德国就表示反对。正在生产感染预防率较高的“信使核糖核酸（mRNA方式”疫苗的美国制药公司辉瑞和莫德纳也表示反对称，放弃知识产权的构想反而会使疫苗供应面临困境。免除知识产权是需要世界贸易组织成员一致同意的事项，因此预计今后推进过程不会一帆风顺。 德国总理安格拉·默克尔当地时间6日就前一天美国总统拜登做出的支持放弃知识产权的发言明确表示反对说：“目前制约疫苗生产的因素不是专利，而是生产力和高质量标准。”同一天，德国政府发言人发表声明称：“保护知识产权是创新的源泉，应该在未来继续保持。”德国企业生物新技术公司与美国辉瑞公司共同开发了疫苗。 投入巨额资本和人力开发疫苗的制药公司一致表示反对。莫德纳首席执行官史蒂芬·邦德纳6日在发布第一季度业绩时表示：“一分钟也没睡觉。放弃专利不会有助于更快更多地提供mRNA疫苗。”辉瑞首席执行官阿尔伯特·布雷拉7日接受《日本经济新闻》采访时表示：“（为生产疫苗）放弃知识产权没有任何意义。反而会使疫苗生产速度缓慢。”

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