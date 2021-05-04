我们总是被话语所骗. May. 04, 2021 07:22. . 斯巴达军是最强的军队。喜欢希腊战争史、重装步兵、青铜矛和盾牌撞击声的人，为斯巴达着迷。但在这里，让我们对“最强”一词动一下“手术刀”。 如果要从战术角度进行分析，就应找出斯巴达军队能够成为“最强大”的原因，而不是为什么“最强”的原因。基本因素是地形、对方的兵种和战术目标。如果在街头形成青铜队列，阻止轻步兵或其他城市的重装步兵的战斗，那么斯巴达是最强的。如果是在平原上的重装步兵之间进行较量，它也可能是最强的。但如果轻步兵试图突破，那就根本不是对手。 但如果是追击并歼灭轻步兵游击部队的作战，那么身负重武器、速度慢的重装步兵就无法追上。希腊即使是平原地带，只要稍微移动，就能遇到岩山和石山。轻步兵如果跑到坡上，别说是追击，可能会败得相当难看。坡上到处是小孩子脑袋一般大小的石头，会无情地砸向重装步兵的盾牌和头盔。 如果在沙漠里遇到游牧骑兵，在无法展开密集队形的树林里，被蛮人战士所包围，再比如与像斯巴达军队一样或者体格条件更好并接受过高强度训练的重装步兵队相遇……斯巴达军队成为弱旅的条件多得数不胜数。 马基雅维里说过，佣兵为钱而战，市民军为家人而战。弗里德里希大帝用一句话反驳了这种说法。市民军里也充满了“浪子”“落伍者”，如果没有训练和纪律，与佣兵毫无二致。 虽然人们也承认弗里德里希大帝所说，但更容易被马基雅维里的话所欺骗。因为他们不看实际情况，只给单词赋予价值，并草率地做出判断。越是自由、公正、正义、平等、税金等我们认为正确的价值，就越要考虑正确运作的环境、条件和方法。不是说在石头上贴上“黄金”的标签，它就会成为黄金。

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