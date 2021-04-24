持久的疫苗荒，没有美国的帮助将难以解决. April. 24, 2021 07:12. . 美国总统拜登21日表示：“虽然现在还没有余力（向海外）提供新冠疫苗，但期待（今后）能提供。”美国国务院表示，与参加旨在牵制中国的安全合作体系“四国联盟”（美国、日本、澳大利亚、印度四方磋商机制）的国家讨论了疫苗合作，暗示疫苗和安全问题有关联。韩国外交部表示：“即使不参与‘四国联盟’，也能够开展疫苗合作。”但有预测认为，同美国之间的疫苗合作可能会面临困难。 随着从去年底开始世界各国的疫苗接种结果被公开，大量疫苗订单涌向美国辉瑞公司和莫德纳公司。因为其安全性和效率性都被确认是最优秀的，所以现在即使出高价也难以买到。特别是，新冠病毒很有可能像流感一样每年都流行，应对变异病毒能力出众的这两种疫苗的偏好现象可能会进一步加深。 但是，韩国政府签订的1300万人份的辉瑞疫苗中，已进入韩国的数量仅为87.5万人份。2000万份莫德纳疫苗的引进时间也推迟到了下半年。随着美国和欧盟追加购买明年和后年使用的剂量，韩国动作较晚的的疫苗确保变得越来越困难。替代疫苗也不妥贴。英国阿斯利康疫苗因出现血栓副作用，存在不能对30岁以下人士接种的缺限。将于下半年进入韩国的美国诺瓦疫苗，目前为止还没有国家批准使用。虽说考虑引进俄罗斯疫苗，但得到欧洲药品管理局的批准还需要时间。 结论而言，现实是，如果没有掌握疫苗生产和流通的美国的帮助，难以稳定地供应疫苗。面临新冠危机，由美国开发疫苗，日本和澳大利亚负责财政支援，印度负责大量生产，“四国联盟”正在逐渐巩固成为疫苗磋商机制。如果继续像现在这样坚持中美“骑墙外交”，很有可能会被排除在“疫苗同盟”之外，陷入顽症般地疫苗供给难困境。韩国政府在同美国进行的疫苗互换谈判中处于守势后，立即声称“用半导体或汽车电池交换”等，期待发挥企业的作用，但疫苗供求的责任在政府身上。政府要动员所有力量，最晚要在下个月举行的韩美首脑会谈上取得看得见的成果。

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