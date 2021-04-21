韩国综合股价指数刷新三个月以来的最高值. April. 21, 2021 07:24. by 金衡民记者 kalssam35@donga.com. 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散后，净抛售国内股票的外国人转为买进势头，KOSPI指数(韩国综合股价指数)20日以收盘价为准刷新了最高值。当天，KOSPI指数比前一天上涨21.86点(0.68%)，以3220.70点收盘。1月25日当时曾创下历史最高值的3208.99点，时隔3个月再次被刷新。盘中最高值为1月11日创下的3266.23点。 当天，外国人和机构在股市的买入势头推高了KOSPI指数。KOSPI指数以比前一天下降0.53点(0.02%)的3198.31点开盘，但立即转为上升，并借助外国人和机构的“双头买入”突破了3200点大关。特别是，KOSPI指数从12日开始连续7个交易日上涨。当天，外国人和机构分别净买入3278亿韩元和464亿韩元规模的股票。相反，个人净抛售3898亿韩元规模股票，实现套利，表现出相反的行动。 专家们分析说，韩元兑美元汇率的稳定和对经济恢复的期待推高了KOSPI指数。上月10日上升到1142.0韩元的韩元兑美元的汇率跌至1112.3韩元(韩元升值)。因此，有分析认为，今年第一季度(1 ~ 3月)之前一直净抛售国内股票的外国人从上月末开始转为净买入。 当天，KOSDAQ指数(科斯达克指数•相当于创业板)也比前一天上涨2.42点(0.24%)，以1031.88点收盘。

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