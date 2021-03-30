朝鲜时代最不受待见的兵役. March. 30, 2021 07:29. . 壬辰倭乱时期如果没有水军的活跃，朝鲜王朝的命运会如何呢？我们必须面对比我们想象的更为残酷的命运，历史可能经历了巨大的曲折。 水军是朝鲜时代最不受欢迎的士兵。甚至在朝鲜中期以后，被认为是7种贱役之一。但也不是说水军相对少而弱。在庆尚、全罗、忠清地区，水军远远多于陆军。 水军遭受薄待的原因是，他们承受着巨大的痛苦，而且死亡和生病的危险也更高。而且还成为权力型不正之风和虐待的主要对象。海边地区的贡品中有很多海鲜。盐是全国性商品。水军士兵们在服役期间被动员从事食盐生产和海鲜采集工作。当时的战船对风浪和波浪极其脆弱。同时，得各种疾病和传染病的概率也很高。随着逃跑的士兵不断增加，政府采用了“水军世袭制”这一猛药。于是，水军役变成了更累更回避的役种。 这种状况持续了100多年以上。朝鲜本应在壬辰倭乱之前做好战争准备，但军队的兵力和物资都不足。李舜臣巡视麾下部队时，如果指出不完善之处，将领们就会说出自己的苦衷。民不聊生，物资匮乏。李舜臣是如何应对的呢？他说：“即便如此也要做。”而且，他喜欢像郑运一样坚持到底的部下。如果按照法律缩短服役时间，禁止夜间服役，或许李舜臣部队就不会取得胜利。 如果说出这样的话，立刻会受到批评。相信这样的逻辑被恶意利用的事例会更多。但是，如果以从根本上杜绝不正之风为由，盲目地制定正义的法律并强制执行，那么朝鲜可能早已崩溃。不是因为不正义而反对正义的法律，而是因为明智而反对用正义包装的愚蠢法律。世上有需要用法律禁止的事案和运营来解决的事案。如果分不清这一点，就会酿成更大的悲剧。

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