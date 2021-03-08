“力拔山”德尚博的逆向思维挥杆，横穿湖水飞出370码. March. 08, 2021 07:35. by 姜泓求 windup@donga.com. 站在湖前观察风向的布赖森•德尚博(28岁•美国•照片)从球具袋中拿出球杆，在数百名观众之间爆发出了欢呼声。呼了一口气，用力挥动一号木。在小球未落地之前，他似乎确信小球已经越过湖面，向天空举起了双手。面带微笑的德尚博从球童蒂姆•塔克尔中接过蛋白质奶昔。一位观众啧啧称奇地说：“球居然没有被打爆，真神奇。” “怪力长打者”德尚博在5杆洞尝试了用一号木直接进攻果岭。7日，在美国佛罗里达州奥兰多湾丘俱乐部(72杆)举行的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛阿诺-帕尔默邀请赛第3轮6号洞(5杆)上，一号木击球让小球足足飞出了370码(约339米)。空中飞行距离为344码(约315米)，球速为每小时196英里(约315公里)，杆头速度为137英里(约220公里)。德尚博本赛季的一号木平均飞行距离为323.9码(约296米)，位居巡回赛所有球员头名。 虽然球未能登上果岭，掉进了距离旗杆70码远的果岭前的右侧障碍区，但有人称赞他展现出了怪力的长打。距离555码的6号洞当天被定为了531码。这是一个从发球区到果岭之间隔着一片湖泊的左狗腿洞。如果越过湖面，只要超过340码，就可以直接进攻果岭。此前，德尚博第1、2轮在该洞选择了向平坦球道方向开球的稳健战略。 赛后德尚博心满意足地表示：“感觉获得了冠军。确认球没有掉进水里的时候起了一身鸡皮疙瘩。好像展现了粉丝们想要的场面。”此前，在7号洞进行比赛的乔丹•斯皮思(美国)也在湖的对面看着德尚博的球，掩饰不住内心的惊讶之情。 在6号洞以小鸟球收尾的德尚博本轮抓下6支小鸟球，吞下2个柏忌，减少了4杆，取得中间合计低于标准杆10杆共206杆的成绩，落后48岁的老将韦斯特伍德1杆，排在并列第2位，有很大机会争冠。《高尔夫周刊》报道说：“德尚博在最后一天的6号洞上，似乎不会尝试开球第一杆直接进攻果岭。”

한국어