“尤文图斯为引进孙兴慜，准备了1204亿韩元转会费”. February. 16, 2021 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. 继西班牙豪门俱乐部皇家马德里队之后，现在意大利顶级俱乐部尤文图斯队也希望引进孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队•照片)。如果仅从最近的转会传闻来看，孙兴慜已经进入了世界顶级足球选手的行列。 意大利媒体《卡尔奇奥梅尔卡托报》15日报道称，“尤文图斯队为了引进孙兴慜，有可能处理中场球员阿伦•拉姆齐、租借到拜仁慕尼黑队的边锋道格拉斯•科斯塔、进攻中场费德里科•贝尔纳德斯基等。”该媒体表示，尤文图斯队为了引进孙兴慜，计划处理现有球员，准备9000万欧元(约1204亿韩元)的转会资金。如果孙兴慜转会到尤文图斯队，就可以与平时成为自己偶像的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多同吃一锅饭。 孙兴慜与顶级俱乐部之间传出转会绯闻已经不是第一次。1月，西班牙媒体曾报道说：“皇家马德里队为了引进孙兴慜，准备提出初次报价7000万欧元(约936亿韩元)。”此外，英国媒体《court offside》10日还选出了利物浦的招牌明星穆罕默德•萨拉赫在2023年离开球队时，利物浦可以引进的5名前锋，并将孙兴慜列为候选人。 转会费专门网站“转会市场”13日计算了孙兴慜的转会市场价值8100万英镑(约1240亿韩元)。其价值排名世界第12位。该媒体根据选手的职业经历、年龄、能力值、合同期限等来评价球员的价值。 孙兴慜正在与托特纳姆热刺队协商续约事宜。英国当地报道称，双方约定了队内最高薪资待遇，但由于新型冠状病毒肺炎疫情导致财政恶化，续约的宣布一再被推迟。

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