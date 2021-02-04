档案的力量，失踪的痴呆老人1小时后被找到. February. 04, 2021 07:57. by 金润伊记者•李素妍记者 yunid@donga.com,always99@donga.com. “在陪母亲去洗桑拿浴的路上，母亲突然消失了。母亲得了老年痴呆症，环顾四周也没发现母亲的身影。现在手上连母亲的照片都没有….” 上月31日上午10时50分左右。从电话那头传来的声音急得直冒烟。儿子B某报案称，患有重症痴呆症的母亲A某(81岁)在麻浦区桃花洞的一家桑拿房前丢失了。 给首尔麻浦警察署龙江地区队打电话的B某可能是因为过于担心，精神有些恍惚。被问到A某的长相和穿着时，他只是哽咽着回答说“不太清楚”。对连手机都没有的A某的线索只有“上午9点半左右失踪”。 此时，接到失踪报告的警察脑海中出现了“警察厅档案管理系统(Profiling System)”。直接进入系统输入A某的名字，正好看到了2013年家人登记的A某的照片和详细的个人信息。在经过B某确认程序后，他说：“是的。是我母亲。” 警方立即将相关照片传给辖区内的3辆巡逻车，要求对其周边进行寻访调查。一般来说，失踪事故随着时间的流逝，越难确认素材。幸亏迅速掌握信息，警方在距离受理地区约1公里远的某公寓商业街找到了A某。这距离失踪报案过去了约1个小时。 警察厅事前登记痴呆老人、智障人士、未满18周岁的儿童等身份信息，用于搜索失踪者的“档案管理系统”最近在一次失踪事故中发挥了巨大作用。龙江地区队相关人士表示：“搜索失踪者是一分一秒左右成败的时间之战。A某多亏了档案系统，才赢得了时间，顺利回到了家人的怀抱。” 但是与警察厅档案管理系统引进已久相比，登记的痴呆症患者并不多。据警方透露，登记在册的大多数是儿童。以去年12月为基准，全体痴呆症患者61.2724万名中，在相关系统登记指纹和照片等的只有16.6126万名(27.1%)。 相反，痴呆症患者的失踪申报呈日益增加的趋势。2015年申报人数为9869名，去年大幅增加到了1.2272万名。上月12日下午5时左右，在忠北清州失踪的痴呆症4级患者金某(67岁•女)在10天后被发现时已死亡。清州清远警察署方面表示：“金某在档案系统中没有事先登记个人信息，这让我们在寻访调查上费了很大劲儿”，“系统中包含了相关人物的路线和行动特征等，对搜索失踪者有很大的帮助。” 首尔女子大学社会福利系教授郑在勋(音)建议：“高龄化是我们社会的紧急问题，痴呆症老人人数今后还会继续增加”，“与地区痴呆症安心中心联系，对重症痴呆老人进行事前登记个人信息的‘上门服务’也是方法之一。”警察厅相关人士也叮嘱道：“我们计划与中央痴呆症中心等合作，提高事前登记比率”，“最重要的是痴呆症患者家属的积极参与。”

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