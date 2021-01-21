拜登政府“重新考虑对朝政策”……韩国启用郑义溶为新外长. January. 21, 2021 07:34. by 尹完准记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 zeitung@donga.com,lightee@donga.com. 在美国拜登政府国务卿提名人托尼·布林肯表示将“重新研究”特朗普政府时期对朝政策的情况下，文在寅总统提名前青瓦台国家安保室长郑义溶为新外长，以期劝说美国“继承特朗普政府朝核问题成果”。 韩国总统国民沟通首席秘书郑万镐在20日的吹风会上表示：“郑义溶在文在寅政府国家安保室长任职3年期间，就韩美间所有悬案进行了磋商与协调，并深入参与了旨在实施韩半岛和平进程的朝美谈判、韩半岛无核化等主要政策。”青瓦台相关人士对《东亚日报》表示：“郑义溶是从2018年起进行的为期3年的自上而下式朝核谈判的见证人”，“将在拜登政府上台后向美国方面说明2018年新加坡朝美共同宣言的意义、朝核谈判过程以及韩国的对朝构想。” 文在寅总统18日在新年记者会上强调“要从新加坡共同宣言重新开始，要继承发展特朗普政府的成果”，选择了郑义溶为劝说美国接受这一观点的外交首长人选。 但是，将成为郑义溶对话对象的布林肯当地时间19日在美国国会参议院外交委员会举行的人事听证会上就朝鲜无核化问题表示：“我们最先要做的事情是全面观察对朝接近方法和政策。”他还强调：“什么样的选择能够有效地施压迫使朝鲜回到谈判桌边，需要仔细观察。” 这证实了拜登政府将放弃特朗普政府时期以自上而下的方式推进的对朝政策，将尝试加强对朝制裁来引导朝鲜回到谈判桌上来的新方法。因此有人担心，如果韩国政府急于推进“继承新加坡宣言”，围绕朝核问题的解决方法，韩美之间可能会出现裂痕。路透社当地时间20日报道称：“对2019年河内朝美首脑会谈失败负有部分责任的郑义溶被提名为下届外交部长”，“郑义溶在朝美首脑会谈未能达成协议后，受到了误导（朝美）双方的指责。” 此外，文在寅总统当天不仅更换了外交部长官康京和，还更换了青瓦台国家安保室第二次长金铉宗。金铉宗被内定为总统外交安保特别助理。

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