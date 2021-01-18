推特阻止特朗普发声后，社交媒体有关大选的虚假信息锐减73%. January. 18, 2021 07:40. by 李恩澤 nabi@donga.com. 有分析认为，美国总统特朗普的推特账户被停止后，社交媒体中有关美国大选的虚假信息急剧减少。 据《华盛顿邮报》17日报道，社交媒体分析企业“信号实验室”8日分析了特朗普总统推特账户被停止的第二天即9日至15日期间在社交媒体上流通的信息。在此期间，主张美国总统选举存在“选举欺诈”的信息约有68.8万件，比一周前（约250万件）减少了73%。 “信号实验室”表示，与造成5人死亡的示威者冲击美国国会骚乱事件相关的标签（#）的使用也大幅减少。在推特和脸书上，特朗普支持者经常使用的“为特朗普而战（#FightforTrump）”减少了95%，“坚定不移（#HoldTheLine）”和“为特朗普而行进（March for Trump）”等语句也减少了95%以上。 被批评煽动示威者国会骚乱的特朗普总统目前因在推特、脸书、SNABCHAT等主要社交媒体上的账户被永久停止而被迫退出。推特还关闭了与极右阴谋论团体“QAnon”有关的7万多个账号。 《华盛顿邮报》表示，“由著名网上大V和特朗普总统自身组成的虚假信息生态界，处于强迫美国人拒绝接受选举结果的中心”，“（这一分析结果）展现了虚假主张是如何通过社交媒体流布的。”

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