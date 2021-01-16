春节农畜水产品礼品上限额从10万韩元上调至20万韩元. January. 16, 2021 07:24. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 继去年中秋之后，今年春节期间可以给公职人员等的农畜水产品礼物上限额也将从现行的10万韩元暂时上调到20万韩元。 国民权益委员会15日召开全员委员会，表决通过了上述内容的《禁止不正当请托及收受财物法》(又名金英兰法)执行令修正案。修正案如果在19日的国务会议上表决并实施，将适用到春节连休结束的下月14日。 现行的《禁止不正当请托法》规定，公职人员等从与职务有关的人那里可以收取的食物、礼物、红白喜事费用上限额分别限制在3万韩元、5万韩元、5万韩元。但是，农畜水产品礼品允许达到10万韩元，但通过此次措施，将暂时上调到20万韩元。农产品有韩牛、海鲜、水果、花卉等，农畜水产加工品是使用农畜水产品原料及材料的50%以上进行加工的产品，包括红参、鱼酱、泡菜等。 此前，农渔民团体诉说因新型冠状病毒肺炎疫情而遭受的“保持社交距离”之苦，并要求调整礼品的上限额度。

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