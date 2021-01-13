韩国船企2020年订单量力压中国，时隔2年再次夺回全球第一. January. 13, 2021 07:29. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 韩国在去年的世界船舶订单量排名中超过中国，位居第一。继2018年之后时隔2年再次夺回全球第一的位置。造船业界今年也期待取得好成绩。 12日，据英国造船和海运行情分析企业克拉克森调查公司透露，韩国在去年世界船舶订单量1924万CGT(738艘)中，承接到了819万CGT(187艘)订单，以43%的市场份额力压中国，位居全球订单第一位。第二位是承揽788万CGT订单的中国，第三位是日本。 韩国在上半年(1~6月)因新型冠状病毒肺炎疫情导致订单不足，未能取得理想的业绩。进入下半年(7月~12月)后，随着主力船种液化天然气(LNG)运输船等订单的正式开始，与中国之间的差距逐渐缩小。特别是11月、12月两个月期间，共接到了441万CGT订单，占总订单量的一半以上。因新冠疫情而沉寂的订单重新开始后，全球大客户纷纷涌向了技术力量和高品质的韩国造船企业。 韩国承揽到了去年招标的49艘大型LNG运输船中的36艘、41艘VLCC中的35艘、28艘S-MAX级原油运输船中的18艘，在高附加值船种上显示出了竞争力。

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