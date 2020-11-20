K-POP继非洲裔之后，虚拟成员也登场. November. 20, 2020 08:04. by 林熙允记者 imi@donga.com. 最近，K-POP历史上首次接纳非洲裔成员为一员。她们就是上个月在韩国出道的女团“BLACKSWAN(黑天鹅)”的成员法图(本名法图桑巴•25岁)。塞内加尔约夫出生。她居住在比利时，几年前来到韩国。该组合中还有巴西籍成员蕾亚(原名拉里萨•卡尔特斯•19岁)。加上韩国成员，相当于亚洲、非洲、欧洲、南美文化圈融入到了一个韩国流行音乐组合中。 19日下午在首尔的宿舍通过视频通话见到的法图和蕾亚说：“从小就憧憬着K-POP，现在梦想成真了，难以置信。通过网络和视频看到的与现实不同，熟悉韩国文化并不容易，虽然现在还有些人对我们感到陌生，但我们会继续向着梦想奔跑。○ 成员国籍从美籍或亚裔→欧洲、非洲出身 在K-POP中，外国成员和跨国成员并不陌生。但是以前的成员引进主要集中在大中华地区、日本、中国台湾。拥有美国或加拿大国籍的成员在人种上也是亚裔韩裔或华裔。2PM(2008年出道)队内成员尼坤是对邻近的泰国人打开门户的信号弹。 最近随着K-POP急速全球化，在滞销韩国文化的粉丝群中，有才能的志愿生层出不穷。随着韩国各种竞赛节目被输出，越来越多的人接受K-POP特有的练习生制度、封闭的训练系统，歌谣企划公司也迎来了新的机会 在英国伦敦成立的女团“KAACHI”(今年4月出道)由一名韩国人、一名英国人和两名西班牙国籍的成员组成。成员妮可来自委内瑞拉。出道曲《Your Turn》的MV点击率超过了1200万次，成为了话题。本月初KAACHI发行了第二张单曲《Photo Magic》。 中南美和欧洲粉丝的反应非常热烈。如果把最近一个月里观看KAACHI的MV的观众按国籍分类的话，墨西哥最多，占12.5%，前十名中有巴西、哥伦比亚、智利、土耳其、阿根廷、秘鲁等。推出KAACHI女团的FrontRow公司代表李慧琳表示：“成员们和海外粉丝用当地语言亲切交流，文化上也很容易产生共鸣，因此很多地区的粉丝同时激增。录新曲时即兴添加西班牙语歌词等，在内容上容易加入多种文化要素也是优点。” 黑天鹅女团所属的DR音乐公司的代表尹登龙表示：“中南美和欧洲练习生在当地生活1年，每周远距离完成作业(韩语、唱歌、舞蹈)，持续1年时间。如果通过，他们就会来到韩国，正式投入训练。”法图和蕾亚分别经历了2年和4年的练习生生活。据尹代表透露，法图出道后，DR音乐的海外选秀志愿者中，非洲裔的比例增加到了90%。他说：“新一代不重视肤色。在体育层面，人们对各国外国选手已经十分熟悉。今后将大力支持组合成员的当地个人活动，总有一天培养出只由非洲裔组成的R&B组合。” 文化圈能否将K-POP培养系统原封不动地运用到其他成员身上，依然是个难题。“KAACHI”的大本营在伦敦，因此成员们在私生活和共同训练之间很好地保持了平衡。李慧琳代表说：“用韩国的想法来控制成员们很难。”○ 虚拟人物，通过虚拟形象复制的K-POP 17日，SM娱乐公司野心勃勃地推出了新女团“Aespa”，成员数是“4+4”。因为4名实际成员中存在各自对称的人工智能(AI)虚拟角色。当天公开的出道曲《Black Mamba》中虚拟成员亮相了。歌词也是以“不停搭话的我的aespa/这种感应交流，你的存在将我带到了另一个层面”开始的。 既不是韩国人也不是外国人的假象存在——人工智能虚拟人物，在2020年代成为K-POP全新而强大的成员的可能性很大。 BLACKPINK不久前在虚拟空间由虚拟人物主演的音乐录影带创下了8000万次以上的点击率。这是通过以Z一代为中心，拥有2亿用户的虚拟平台“Zepetto”进行的。BigHit娱乐和YG娱乐向运营Zepetto的NAVER Z投资了120亿韩元。 正在企划AI虚拟偶像的某娱乐公司相关人士表示：“与第四次产业革命一起，娱乐产业也会发生巨大变化，未来世界将以名人与虚拟人物为中心。正在策划与之相适应的K-POP艺人。” 富川国际幻想电影节XR馆长金钟民(音)表示：“美国的虚拟角色‘Lil Miquela’因产品代言费等，今年一年获得了130亿韩元的收益。打破时空界限，由企划者完全控制的AI名人是娱乐产业的梦想。今后文化的认同感问题也将完全改变。”

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