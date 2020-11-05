“续约之后孙兴慜的年薪达到153亿韩元...与凯恩同级”. November. 05, 2020 07:41. by 李承鍵 why@donga.com. 为了挽留“超级Sonny”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺•照片)，球队大幅提高了他的薪资待遇。 英国当地媒体4日报道称：“托特纳姆热刺俱乐部老板乔•路易斯批准了给孙兴慜提供20万英镑(约2.96亿韩元)的周薪并另发奖金的方案，期待在年底前完成合同。”如果同意俱乐部提出的续约条件，孙兴慜的年薪将上升到队内共同第一位，英格兰超级联赛(EPL)并列第9位。 据体育合同信息网站“Sportrac”透露，孙兴慜目前的周薪为14万英镑(约2.1亿韩元)，年薪为728万英镑(约107.7亿韩元)。继周薪20万英镑、年薪1040万英镑(约153.8亿韩元)的哈里•凯恩(27岁•英国)和坦吉•恩东贝莱(24岁•法国)之后，在队内排名第3位，在英超所有球员中排名第28位。 孙兴慜的合同期限还剩3年左右。托特纳姆热刺队于2015年8月花费高额转会费从德国勒沃库森队引进孙兴慜，双方签订了5年合同，合同期限到2020年，之后在2018年7月把合同延长至2023年，并大幅提高了其薪资待遇。 孙兴慜在本赛季英超联赛中攻入8球、助攻2次，并列联赛射手榜首位、攻击点榜第二位等，正在度过最佳赛季。

한국어