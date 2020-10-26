从中央洞40阶梯到影岛港……釜山双年展“十个故事和五首诗”举行. October. 26, 2020 07:55. by 金民 kimmin@donga.com. 周末的17、18日，釜山中区中央洞出现了与平时截然不同的风景。以6•25战争时离散家人的相逢场所“40阶梯”为中心，胡同延伸的这个地方过去是难民凄切生活的现场，现在是小店铺林立的日常空间。 在这些道路之间，出现了光州双年展代表金善正和双年展团队、首尔媒体城双年展团队和首尔市立美术馆馆长白智淑、国立现代美术馆馆长尹范模等美术界人士相互见面打招呼的场面。在主要双年展受新冠疫情影响而推延的情况下，上月开幕的2020釜山双年展“十个故事和五首诗”的参观者络绎不绝。 该风景也是展览总监雅各布•法布里修斯所希望的。去年通过公开招募被选定为总监后，他表示想集中于釜山的“城市空间”。法布里修斯在釜山停留，徒步寻找展示空间。后来被从中央洞通过桥延伸至影岛港的风景和历史性所吸引，将这里选定为外部展示空间。其结果，观众不仅能欣赏到艺术作品，还能欣赏到釜山的幽深风景。美术界人士说：“一般外地人来釜山旅游，只会去开发的地方，但比起单一的空间，釜山的地域色彩更显迷人。” “十个故事和五首诗”在乙淑岛釜山现代美术馆和中央洞的7个小规模空间、影岛港口旁的仓库举行。以11名文学家在釜山写下的文章为基础，来自30多个国家的70多名视觉艺术家参展。 现代美术馆入口处设置了曾在2018年威尼斯双年展上获得特别提名奖的乔斯•德•格拉维特和哈拉特•蒂斯的《MONDO CANE》。通过堵住入口的铁窗棂，就可以看到意大利作家莫妮卡•邦维奇妮的木屋“墙一直在动”。横穿空间的线通过卢元熙的绘画作品《窗》，将木屋里的照片与斯坦•道格拉斯的摄影作品连接起来。最后，徐容仙的《被逮捕的男人》也细心地考虑了视觉效果，非常吸引眼球。 美术界人士们将“线上策展”作为另一个看点。首尔媒体城双年展的相关人士表示：“在新冠疫情时代这样困难的情况下开幕，我们非常期待，从克服同样危机的立场出发，提供了参考。虽然最近运输费越来越贵，但通过在线紧密合作，能够以实物接触到新作雕刻和绘画，感觉非常好。”展会将举行到11月8日。入场券4000~1.2万韩元。详情咨询051-503-6111

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