舞台上华丽的BLACKPINK-BTS?窥视舞台后的偶像. October. 20, 2020 07:38. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “当面听到说自己做不到的话和听到这样的话却还想保持镇静……真的很残酷。” 在Netflix纪录片《BLACKPINK:照亮世界》中,4人女子组合BLACKPINK成员珍妮用颤抖的声音讲述了练习生时期经历过的残酷竞争。其他成员们也凝视着镜头说“不是幸福的氛围”,吐露了平均5年的练习生时期。该纪录片在14日公开后,荣登Netflix全球电影排行榜第二位。 最近以K-POP偶像为主人公的纪录片很有人气。 女子组合TWICE从今年4月开始在YouTube上分9篇公开的《TWICE:Seize the Light》第一集点击量就超过了500万次,其他几集点击量也差不多。包含防弹少年团(BTS)的《BREAK THE SILENCE:THE MOVIE》在BTS所属公司Big Hit娱乐的自身平台“Weverse”公开后,引起了爆发性的关注。 过去也曾试图将偶像的魅力融入到视频中,但大部分都只是制作电影而已。Super Junior主演的喜剧电影《花美男连环恐袭事件》(2007年)、H.O.T出演的科幻电影《和平时代》(2000年)等。2010年代以后,展现偶像们琐碎日常的VLOG虽然很有人气,但是用长篇纪录片来记录却是最近的潮流。 偶像纪录片之所以受到追捧,是因为粉丝们希望看到明星们华丽的样子,甚至希望能感受到偶像在舞台背后的真实心情。展现了每个成员都度过了怎样的童年时代、为什么决心成为偶像、经过怎样的磨难成功等,引来了人性的共鸣。粉丝们表示,“我明白了每次都展现完美闪亮舞台的BLACKPINK也是会经常感到恐惧和压迫感的普通人。看到BTS在世界巡演后,在后台和酒店房间里坦率地讲述了自己辛苦的记忆,得到了很多安慰。” 有分析称,能够坦率地表现偶像的生活是因为导演的独立性得到了保障。为了确保在繁忙的日程中,即使身体被破坏而痛苦不堪,但在舞台上不显露出来,全力以赴的样子等生动感,不能接受所属公司的所有要求是必须的。 拍摄BLACKPINK纪录片的卡罗琳-徐导演不是YG娱乐或Netflix所属,而是独立活动。因为最大限度地反映了创作者的意图,连所属公司可能忌讳的练习生时期的故事都具体地展现出来,所以有评价认为这并没有沦落为“宣传用影像”。Netflix相关人士表示:“BLACKPINK成员们(接受企划意图)也想展现自己真实的一面。不仅是作为歌手的成功,还包括作为艺人的人生和休息时间都做了些什么。” 也有分析认为,在电影院很难卖座的纪录片通过Netflix、YouTube等在线视频服务(OTT)找到了出路。在电影院上映时只是以影迷为主观看,但现在任何人都可以轻松通过智能手机或电视观看。电影评论家全灿日(音)表示:“通过OTT,偶像纪录片获得成功后,正在创造纪录片的流通事例。这也将给因新冠疫情而停滞不前的电影界注入活力。”

