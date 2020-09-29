吉他演奏家朴葵姬说：“因新冠疫情推迟了半年...希望举办像庆典一样的演唱会”. September. 29, 2020 07:44. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “我想举办一场像庆典一样的演唱会。” 吉他演奏家朴葵姬(照片)的回国之路非常艰难。今年3月末，她从西班牙飞往韩国的航班被中断。转机去了墨西哥之后，仁川之行就消失了。她乘坐有主乐器的飞往东京的飞机，因为禁止进入日本，只收到了乐器就来到了首尔。第二天收到了短信。短信的主要内容为，不得不取消原定于4月举行的演唱会。 上个月也取消了一次，推迟了半年时间的“朴葵姬出道10周年纪念演唱会”终于要开始了。下月17日下午5点，首尔乐天音乐厅。 “在有记忆的过去很长一段时间里，我一直在弹吉他。” 在3岁时跟着妈妈去的吉他学院里弹拨吉他是她吉他之路的开始。从2007年22岁开始，她先后9次在国际大赛上夺冠。2008年在比利时佛兰堂比赛上，她成为首位登上冠军宝座的亚洲人及女性。2010年她正式登上演唱会舞台，在2年后的西班牙阿拉姆布拉比赛上，虽然出现了突然中断演奏的失误，但高度评价其艺术性的评委们把冠军奖杯颁给了她。 这次演唱会分为两个部分。第1部分朴葵姬将独自演奏10年来听众反响热烈的歌曲。以西班牙国民音乐家阿尔韦尼斯的歌曲为开端，经过马勒第5号交响曲第4乐章《小柔板》改编版等，以震撼人心的阿根廷作曲家希纳斯特拉的奏鸣曲结束。“这是一首具有强烈风格的歌曲，希纳斯特拉的手指甲都磨破了，考虑到指甲修剪问题等，因此将其作为第一部分的压轴曲。” 在第2部分中，长笛演奏家赵成延和同僚吉他手们将一起演奏。届时将演奏皮亚佐拉《探戈的历史》和比才《卡门组曲》。她解释说，“这是从受到大众的尊敬和爱戴的艺人们那里接受10周年祝贺的主题。” 虽然朴葵姬是憧憬着日本女吉他手村治佳织长大的，但现在的她在吉他迷基础深厚的日本拥有更多的粉丝。发行8张专辑的大部分都是日本唱片专刊《唱片艺术》的特选专辑。这是用比一般男演奏者小一节半手指的手完成的事情。 10月她将发行新专辑。加入了在作品中烙上西班牙人的灵魂的阿尔韦尼斯和格拉纳多斯等人的作品。她笑着说：“比起宣传我的名字，更急于宣传古典吉他魅力的工作。”因为它是无比细腻，而且像钢琴一样，能表现所有和弦的乐器。 虽然她征服了很多比赛，并在国际舞台上崭露头角，但她还在不断“学习中”。她在西班牙阿里坎特音乐学院攻读硕士课程，因新型冠状病毒肺炎，学士日程也被中断。计划2022年毕业后到德国攻读博士课程。 “完成演奏后，会有一种空荡荡的感觉。我从学习中得到充电。即使花一辈子的去学习，也会有很多东西没法学会。” 门票为5万~10万韩元。

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