“现在正是拼命爱自己的时候”,BTS第2次在联合国演讲所传递的信息. September. 25, 2020 07:53. by 林熙允记者 imi@donga.com. “生活在继续,让我们一起走下去。(Life goes on. Let's live on.)” 防弹少年团在联合国进行了第二次演讲。他们于23日晚(韩国时间)在第75届联合国大会联合国卫生安全友好之友小组高级会议上公开了向全世界青年传递的视频信息。防弹少年团于2018年9月在美国纽约联合国总部举行的联合国儿童基金会青年议程“无限一代(Generation Unlimited)”上作为代表演讲者登场,时隔2年之后BTS再次在联合国进行了演讲。此次视频信息通过联合国网络电视台、韩国外交部Facebook(脸书)和YouTube(优兔)频道公开。 介绍防弹少年团的视频的开头部分由联合国儿童基金会主席亨利埃塔•福尔出演。福尔主席表示:“我们可以将现在这个困难时期变成梦想和准备更好的世界的时间。大家不是独自一个人。联合国儿童基金会听得见。还有我们的朋友防弹少年团也在听大家的故事。”接着一个一个出现在摄影棚的防弹少年团成员像接力赛跑一样朗读了事先准备好的信息。队长RM用英语,其他6名成员用韩语说。RM以“通过第75届联合国大会再次获得传递信息的宝贵机会,我感到非常荣幸”开了头,接着他表示:“两年前我问了你的名字,请让我听到你的呼声。我想象着无数情况。(中略)我想象着摆在我和我们面前的无限可能性并为之心潮澎湃,但突如其来的新冠疫情超出了我的想象。” 接着智旻说:“(疫情让我们)非常绝望,感觉一切都瞬间坍塌。昨天还和粉丝们一起跳舞唱歌,今天我的世界却仿佛缩小至一个房间,那时我们握住了彼此的手。” 柾国说:“大家一起工作的一个晚上,RM哥说仰望夜空却不见繁星,那时候我看到了玻璃窗上自己的脸。也看到了我们所有人的脸。就这样把想给对方听的故事制作成歌曲。”在最后的总结中,RM接着说:“每当感到茫然的时候,我就会想起像柾国说的那样映在玻璃窗上的自己的脸。然后想起了2年前我在这里说过的话。‘爱你自己,表达你自己的内心。(LoveYourself,SpeakYourself)’我们要始终铭记自己是谁并坦然面对自我,在当下这比任何时候都更重要。我们要爱自己,并且畅想未来。防弹少年团与大家同在。”

