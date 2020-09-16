特朗普：“气候变化和山火无关” VS 拜登：“特朗普是气候纵火犯”. September. 16, 2020 07:31. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 就正在美国西部猛烈蔓延的大型山火的原因和责任，特朗普总统和民主党总统候选人拜登发生了正面冲突。特朗普否认山火扩散的原因是气候变化这一分析后，拜登强烈指责“特朗普是气候纵火犯”。 特朗普当地时间14日访问了加利福尼亚州的萨克拉门托，听取了森林火灾现状简报。加利福尼亚州自然资源部部长韦德·克罗普特在会上指出，今年夏季死亡谷的气温高达54.4摄氏度，洛杉矶高达48.4摄氏度，并解释说，“气候变化是引发山火的主要原因之一”。他还强调：“科学是关键。如果无视科学，就无法守护加利福尼亚。” 但是，他话音刚落，特朗普就立即回应说：“天气会越来越凉爽，就等着瞧吧。”克罗普特表示，“希望科学能同意你的意见”，特朗普又回应说：“事实上我不认为科学了解（气候变化）。”他的意思是，不能用科学解释气候变化，也不能看作是引发山火的原因。此前，特朗普一直批评山火是州政府管理森林失败所致。巧合的是，山火损失较大的西部的加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州等地区都是民主党的地盘。 对此，拜登进行尖锐的回击。当天在特拉华州进行的演讲中，他干脆说，“特朗普是气候纵火犯（climate arsonist）”。他声称：“如果再允许他4年的话，即使美国更加燃烧，也不会感到惊讶”，“虽然他否定气候变化的行为可能不是引发这种山火、记录性洪水和飓风的原因，但是如果他再次当选，这种地狱似的事情将会更加常见、更加严重、更加致命。”作为其主要竞选公约之一，拜登提出了应对气候变化。 美国从夏天开始同时在西部发生多起森林火灾，截至目前已有35人死亡，数千人被迫撤离。野生动物损失和财产损失也在急速增加。金门桥一带变得通红、灰烬和烟雾等使周边地区饱受痛苦。据美国全国联合火灾中心透露，截止到目前，在12个州发生的100多起森林火灾中，约有相当于韩国面积五分之一的520万英亩（约21043平方公里）受灾。尤其是在加利福尼亚州，到目前为止已有310万英亩被火烧毁，超过了历史记录。 《华盛顿邮报》当天报道说，“席卷西部海岸的森林火灾成为大选焦点”，两大阵营正在寻找将森林火灾用作竞选活动机会的方案。特朗普阵营在现任总统这一位置上，把灾害应对和灾害援助作为筹码，拜登阵营则是把它视为集中打击特朗普总统应对危机乏善可陈的机会。

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