中世纪老妇人. August. 27, 2020 07:49. . 百岁时代，比起长寿，有品位地老去更为重要。直到文艺复兴时期，老人的地位还是微不足道。积累财富的男性在上了年纪后也享受到了权势，但是一无所有或年老的女性却受到了怠慢。年轻女子总是被称赞为美丽的象征，但上了年纪的女人不仅是丑陋的代名词，而且经常被描写成魔女。 16世纪比利时画家克文汀•马西斯所画的“老妪肖像”令人震惊。突出的额头、特别短的鼻子、长而臃肿的人中、下垂的脸部和满脸的皱纹，仿佛是科幻电影中进行过特殊装扮的演员。紧闭的嘴唇里的牙齿好像都掉了，脸像大猩猩。虽然她穿着有些过时，但女人却像贵族一样打扮得优雅。头上戴着一顶心形的大帽子，肩部覆盖的白色面纱用宝石装饰的金质胸针固定住。用紧绷的礼服把皱褶的乳房挤在在胸前，手里拿着尚未绽放的红玫瑰。此刻她正在散发性感魅力诱惑男人。 是不是在哪儿见过？对，这是1865年出版的《爱丽丝梦游仙境》中公爵夫人角色的肖像画。虽然无法确定具体身份，但据悉，该作品描写了15世纪生活在法国勃艮第的虚荣心十足的公爵夫人。 画家为什么要画这样一位生活在一个世纪前的公爵夫人呢？也许是因为她代表了丑陋和虚荣心。换个问题吧。老太婆为什么在外貌和性魅力上如此下功夫？ 因为不想承认自己老了。这是因为害怕被排斥和疏离。这是不想失去女性气质，不想被误认为魔女的挣扎。现代医学家们推测，公爵夫人可能患了骨头变形的可怕疾病。也许正因为如此，即使老了病了，依然执着于外貌的老妇人不知为何显得有些可怜。

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