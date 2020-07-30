描写女人痛苦的画家. July. 30, 2020 07:49. . 梳理头发是非常私人的日常生活。只有亲密的关系才能帮着梳理头发。以芭蕾舞者绘画而闻名的埃德加·德加还经常画梳头发的女人。最大胆地描述这一主题的就是这幅画。但是画中女性的表情不知为何看起来不舒服和痛苦。画家为什么会画出这种样子呢？ 整体上被处理成红色的画中的背景是19世纪巴黎的某个家庭室内。身穿粉红色衬衫的侍女正在梳理女主人的长头发。看似孕妇的主人被力度较大的梳头动作所拉扯，身体向后倾，似乎感到痛苦，正用右手按住自己的头皮。似乎是在说：“啊，好痛。轻着点梳！”这是从未留过长头发的人绝对不会知道情况和痛苦。 德加清楚地知道，女人们如何抓住头发梳头，头发不好梳时如何解决。虽然一辈子都是单身，但通过模特们可以仔细观察到女人私密的一面。为了了解梳头的感觉，他还给模特梳头长达好几个小时。“他是个奇怪的人。我担任模特的4个小时里，他总是给我梳头。”与当时其他男性画家不同，德加在画裸体画时，也没有和模特发生“任何关系”。他只专注于绘画。反过来说,这也是因为他非常讨厌女性. 他甚至喜欢看到女模特们与痛苦作斗争。因此，在他的画中，并不是充满性感美的魅惑女性，而是有很多疲惫或痛苦的日常女性。 这幅画也包含着长发孕妇日常生活的不便和痛苦。从女佣的头部和手臂沿着主人身体连接起来的对角线表示其痛苦的流向。如果痛苦有颜色的话，那肯定是像血一样的红色。这就是为什么整幅画都是红色的的原因。这幅画最终未完成，在德加死后，由亨利·马蒂斯购得。

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