连续55周上涨的房租……通过过剩立法培养“房地产人才”. July. 18, 2020 07:47. . 对平民的居住生活产生巨大影响的房租价格正在动摇。首尔公寓全租价格连续55周上涨，上升幅度也很大。共同民主党认为，要想控制全租房租，必须尽快实行“租赁3法”，加快了动作。文在寅总统也希望尽快立法，但市场似乎与他们的期待背道而驰。 专家们认为，全租房租上涨的最大原因是接连的政策失败。在一个月前的“6·17对策”中，实行重建2年实际居住义务后，搬走租房者直接入住的房主不断增加，导致全租房的房源枯竭。党政要在本月内立法的合同更新请求权、全月租上限制、全月租申报制等租赁3法，让房主们感到了不安。据悉，限制租金上涨至少4年的法案即将实施，就连此前以相对较低的价格出租的房主也要求租房者大幅提高租金。财产税和综合房地产税大幅上涨后，为了筹集缴纳税金的资金，除了全租金以外，以收取月租的方式提高月租金的房主也增多了。 随着对房地产政策的舆论恶化，执政党正试图用破坏力更大的法案勒紧房主。共同民主党院内代表金泰年前天表示：“现有的合同也将适用租赁3法。”也就是说，在更新法律实施前签订的合同时，也只允许上调5%的租金。同一党派的李元旭议员提出了在之前签订的全租合同结束后，在1年内想得到新租户时只能提高“韩银基准利率（现在0.5%+3个百分点）”的法案。该党议员尹昊重则提出了让地方自治团体长制定“标准租金”的法案。 最近，执政党和政府接连推出的法案，令人搞不清是在稳定市场，还是在镇压市场的反扑，既是反市场性的，又是强制性的。这是用更加过激的政策来掩盖政策失败的局面。专家们的意见是，在期限剩余的租赁合同中追溯适用法律的话，有可能会违法，不知道执政党和政党是否就此进行过研究。“多住宅拥有者必须无条件出售住宅”式的政策之所以出台，是因为不了解韩国的租赁市场。考虑到副作用，决定从明年以后分阶段推进的“租赁3法”像闪电般实施，因此产生的全租价不安和租赁者的痛苦正在加重。政府和执政党正在自酿“房地产人祸”。

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