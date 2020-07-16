专栏：在绝望中绽放的永恒世界. July. 16, 2020 07:30. . 一位秃顶的白发老人坐在火边哭泣。不知有多辛苦多么痛苦，在遮住低垂的脸庞的双拳之间，眼泪似乎要涌出。蓝色的工作服和旧皮鞋似乎代表了他背负的疲惫生活的重担。 这是文森特•梵高在去世前三个月完成的油画。当时，正在法国南部圣莱米精神病院接受治疗的梵高正在度过他人生中最痛苦的时期。由于频繁发作和精神错乱，经常失去意识，健康状况非常差。当时，他给弟弟特奥写了这封信。“事情根本解决不了。不知道我还要经历多少的悲伤和不幸。现在完全不知道该往哪里去。在生病期间，摸索着记忆画下了几幅小画作。” 梵高的身体和心理状态都处于低谷，但他并没有放下画笔。在医院里无法尽情观察自然环境，也无法找到模特的他根据过去的绘画作品进行了创作。这幅画也是把1882年在荷兰海牙制作的铅笔和石板画作品重新画成油画。虽然是完全依靠记忆画的，但构图和人物表现几乎一致。模特是一位名叫阿德里亚努斯•扎维德兰特的男子，当时他在养老院度过孤独的老年生活。梵高曾说过：“画家有义务努力在作品中加入自己的想法。”那么，画家通过时隔8年后再次创作的该画作到底想要传达怎样的想法呢？ 如果画作的题目不是“永恒之门”的话，那么是否可以解释为是表达完全的绝望。梵高似乎想通过陷入悲伤和烦恼的老人的样子描绘对超越痛苦和死亡的永恒世界的信任。平生生活在贫困和孤独、痛苦和疯狂中的自己生命的尽头，或许会不会自我安慰说“不是死亡，而是与神相连接的永恒世界”。

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