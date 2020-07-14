新冠疫情导致产业格局地壳变动……应通过结构革新抢占未来经济. July. 14, 2020 07:39. . 以新冠疫情为契机，全球产业格局正在发生地壳变动。在汽车业界，美国电动汽车企业特斯拉的市值总额大幅超过了截至去年年底位居世界第一的日本丰田汽车。在金融领域，提供在线电子结算系统的贝宝（Paypal）和传统银行美国银行的排名发生了颠倒。总市值反映了企业的未来价值，从这一点来看，新冠疫情正在加速世界经济变化。 韩国也开始了变化。短短6个月里，在市价总额100强企业中，除第1位和第2位以外，共有97家企业的排名急剧换位，10家干脆被挤出了前100强。生物电池、信息技术企业崛起，汽车、石油化学、航空、流通等行业下降。Kakao和Naver的总市值超过了现代汽车，Celltrion、Seegene等第一代创业企业的活跃表现尤为突出。 整个经济情况一片漆黑，一点都看不到前景。国际货币基金组织预测今年世界经济增长率为-4.9%。全国经济人联合会下属的韩国经济研究院预测，韩国下半年的经济增长率为-2.9%，比上半年（-1.7%）还要低。出口连续4个月出现负增长，服务业萎缩，制造业和基础产业也面临危机。 美中贸易矛盾和供应链脱钩的压力将越来越大。美国特朗普政府正在推进除中国之外重新编制世界供应网的经济繁荣网络（EPN）。民主党大选候选人乔·拜登也推出了大量政府预算购买美国产品的竞选公约等，不管谁当选，贸易保护将会得到加强。美中之间，欧洲和日本企业将合纵连横，形成新的局面。 但是危机蕴含着机会。1997年外汇危机时，韩国通过大规模的结构改革和减肥，将危机转化为机会。虽然很多企业倒闭，但生存下来的企业摆脱粗放经营和过度负债，重新诞生为效率高、竞争力高的跨国企业。 以新冠疫情为起点，汽车、电子、流通等现有产业和医疗、教育等多个领域有望向数字化、非面对面、环保转变。对于竞争力落后、前景不好的领域，要通过果断的结构调整，改善企业的体质，使经济出现新的增长点。建立企业带头革新、政府积极支持的“两人三足”机制，推行经济改革，现在正当其时。

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