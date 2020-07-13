电影音乐巨匠“电影音乐会”10月通过朴钟成演奏与观众相遇. July. 13, 2020 07:55. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “我埃尼奥•莫里康内死了。向曾在我身边的所有朋友，以及久未谋面的人们宣告死讯。这样代为告别，是因为不希望给各位添麻烦…”(埃尼奥-莫里康内的遗书) 与6日去世的埃尼奥•莫里康内等现代电影音乐巨匠们见面的“电影音乐会”将依次登上首尔乐天音乐厅舞台。 24日上午11时30分将聆听好莱坞电影音乐的最高峰约翰•威廉姆斯的作品的金管五重奏演奏，10月23日同一时间将欣赏把从巴洛克音乐到普契尼的意大利音乐的感性引入电影音乐的莫里康内的代表作品的朴钟成口琴演奏。 朴钟成在汉阳大学音乐研究生院攻读管弦乐队指挥硕士课程，是一位有着特殊经历的口琴演奏家。他以“一拃长”的乐器与韩国交响乐团、首席交响乐团等进行了合演，还与女高音歌唱家曹秀美一起参加全国巡回演唱会，向人们宣告了自己的存在。 口琴(Harmonica)诞生于1850年代，在德国已有160多年的历史，但传统音乐界以声音小、演奏方法有限为由，一直没有认真对待。通过两次世界大战，口琴作为“抚慰兵营孤独的乐器”获得了爆发性的人气，随着扩音装置的普及，在大剧场也能演奏，其感性的音色已经超越了业余演奏用，作为“欣赏用乐器”也获得了人气。 在10月的莫里康内音乐会上，朴钟成将同赵英勋的钢琴一起演奏电影《教会》中的《加布里埃尔的双簧管》、电影《爱情事件》的主题曲等。在稍早进行的本月24日的约翰•威廉姆斯演唱会上，金管五重奏团“Brass Market”将以1984年洛杉矶奥运会闭幕曲《Summon the Heroes》为开端，演奏《印第安纳琼斯》、《侏罗纪公园》等热门电影的主题音乐。票价为3万韩元。详情咨询

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