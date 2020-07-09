特朗普的侄女：“特朗普为了考上沃顿商学院，出钱让人替考”. July. 09, 2020 07:35. by 兪載東 jarrett@donga.com. 有人曝出美国总统特朗普（74岁）20岁时通过替考非法进入宾夕法尼亚大学沃顿商学院，这一主张预计将引起一场风波。 据《纽约时报》等媒体8日报道，特朗普总统的侄女、临床心理学博士玛丽·特朗普（55岁）在即将出版的回忆录《已经过分尚不知足：我们家是如何培养出全世界最危险的人》中提出了上述主张。 据报道，特朗普小时候就想考上名门大学宾夕法尼亚大学，但担心成绩不够。平时作业都是从哥伦比亚大学研究生院毕业的姐姐玛丽安（83岁）帮忙完成，但不能连考试也不能替他完成。玛丽写道，因此，特朗普让擅长考试的聪明朋友乔·舍菲罗代考高考（SAT），并慷慨解囊。 1964年从纽约军事学校毕业后，就读于福特汉姆大学的特朗普，以当时获得的SAT成绩，于1966年进入宾夕法尼亚大学经营学院沃顿商学院。特朗普平时一直夸耀自己是就读于沃顿商学院的“超级天才”，现在却被曝“不正当入学”。但据《华盛顿邮报》报道，舍菲罗的家人表示：“舍菲罗已经去世，而且是在上大学后才认识特朗普的，也没有过替考。”白宫副发言人塞拉·马修斯也就这样的质疑表示，“完全是谎言”。 玛丽在书中还将自己的叔叔特朗普和爷爷、特朗普之父老弗雷德描写为“反社会人格障碍者”。玛丽写道：“他们为了自己的目的无情地利用了其他人，不允许反对或抵抗。” 特别是，特朗普不尊重自己的哥哥小弗雷德（玛丽的父亲）。特朗普的父亲也在职员面前当面驳斥了长子小弗雷德，“弟弟唐纳德比你强十倍”。玛丽写道，与家人不太融洽的小弗雷德最终因酒精依赖症引发的心脏病发作于42岁去世，但直到他去世的那天，家人中谁也没有去医院看望他，特朗普甚至去看了电影。 玛丽还回忆说，特朗普经常欺负在他看来比自己差的弟弟。特朗普还故意隐藏弟弟罗伯特作为圣诞礼物收到的玩具卡车套装，等到弟弟开始耍赖时，又威胁说：“再不停止哭泣，我就把卡车拆了。” 玛丽还曝光一段往事：特朗普总统的姐姐、曾担任联邦法官的玛丽安在2015年特朗普表示有意竞选总统时说：“他是个‘小丑’。这种事情（当选）绝对不会发生。”2018年6月，特朗普总统决定在新加坡会见朝鲜国务委员会委员长金正恩时，玛丽安曾致电白宫表示，给弟弟留言警告“要小心同金委员长进行交易。把推特放在家里去吧”。

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