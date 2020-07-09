总统咨询机构负责人称“美国为了出售武器而助长朝鲜核武器”. July. 09, 2020 07:35. . 民主和平统一咨询会议首席副议长丁世铉7日在广播节目中表示：“（美国）就像要解决问题一样，把朝鲜叫来，结果又不履行承诺，因为这种背叛感，使朝鲜加强了自我手段，结果成为拥核国家。”也就是说，朝鲜拥核是因为美国违反了承诺。丁首席副议长还表示，“韩美工作小组即使被打破也没有关系”，“即使我们要求撤走驻韩美军，驻韩美军也不会撤走”。 围绕丁首席副议长发言的争议不是一两次。在金大中、卢武铉政府担任过统一部部长的他在每次出现朝鲜问题时，都会作为各种广播和讨论的常客出席，并发表自己特有的逻辑。说是解读朝鲜的内心想法，但实际上是代言朝鲜的主张，反而经常指责韩国政府看美国的眼色，未能主导南北关系。去年9月被任命为总统为议长的民主和平统一咨询会议的首席副议长后，行事依然如故。 此次，他仍然原封不动地转达了“所有责任都归咎于美国”的朝鲜理论。没有一句责怪朝鲜的话。在此基础上，他还进一步主张：“与美国的鹰派和军工企业相勾连的实务官员们，看似在解决朝核问题，结果是为了不解决而不断动摇局面，继续使韩半岛成为世界第四、第一的武器市场。”这是甚至提出了美国为销售武器故意助长朝鲜拥核的阴谋论。 丁首席副议长自称是“与朝鲜交往40年的朝鲜专家”。但是，就算是理解朝鲜，却甚至超越了代言和袒护，使用了不亚于朝鲜式宣传煽动等荒唐逻辑。这样的人担任咨询总统统一政策的宪法机构的副总理级负责人。而且最近因为外交安保阵线的改组，总统周围站满了想尽办法跟朝鲜统一意见的人。这就是朝鲜轻视韩国，不惜进行危险挑衅的原因。

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