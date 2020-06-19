博尔顿存心揭露……“特朗普将朝美首脑会谈视为宣传活动”. June. 19, 2020 07:32. by 任寶美 bom@donga.com. 白宫为了阻止前白宫国家安全顾问约翰·博尔顿回忆录的出版不惜进行诉讼战，该书内容在美国媒体上公开。博尔顿当地时间17日在美国《华尔街日报》和《华盛顿邮报》等媒体上事先公开了超过500页的回忆录《生事之屋》中的一部分。 回忆录中密密麻麻地记录了被称为“笔记狂”的博尔顿17个月间在白宫经历的大大小小事件。该书原计划6月23日出版，但白宫为阻止该书出版提起诉讼后，博尔顿通过媒体公开了核心内容。敏感内容确实很多。 特别是，回忆录中还记载了2018年6月在新加坡举行的第一次朝美首脑会晤时特朗普总统没有认真对待的轶事，预计特朗普的对朝政策将会引发争议。 ○ 特朗普将朝美首脑会晤视为宣传活动 在题为《特朗普的中国政策丑闻》的《华尔街日报》投稿中，博尔顿透露说，特朗普总统在包括朝鲜在内的主要外交和安全政策上，将自己的连任放在了国家利益之上。 博尔顿就历史上首次朝美首脑会晤的新加坡首脑会晤表示，特朗普对无核化的努力完全毫不关心，认为会晤是单纯的“宣传活动”。他声称：“特朗普跟我说，‘已经准备好在一份（内容）空的声明上签名。我会在记者见面会上宣布胜利后离开。” 《华盛顿邮报》报道说，回忆录完整地记录了朝鲜国务委员会委员长金正恩、特朗普总统和随行人员的对话和现场情况。博尔顿介绍了一段轶事，说特朗普一度非常执着于在朝美首脑会谈后向金正恩转交印有埃尔顿·约翰签名的“火箭人”CD。博尔顿说：“特朗普总统向访问朝鲜回来的国务卿迈克·蓬佩奥再次问道，‘CD给了（金正恩委员长）吗？他（特朗普总统）似乎不知道，蓬佩奥访朝期间实际上并没有见到金正恩。给金正恩CD的事情，在几个月里一直排在（总统的）优先顺序上。” 博尔顿还叙述了在新加坡举行朝美首脑会谈之前，特朗普与文在寅总统的通话内容。他表示：“当时正在中美巡访的蓬佩奥（听到这个消息后在电话里）说，‘以为心脏麻痹了’，我也说，‘差点就死了’”，“对通话感到非常失望。”虽然没有公开具体的通话内容，但据推测，两人无视了在国政运营和外交上并没有哲学、只依赖于直觉的特朗普总统。 博尔顿爆料称，包括蓬佩奥在内的特朗普总统最亲近人士背后都在嘲弄总统。《纽约时报》报道说，蓬佩奥在新加坡朝美首脑会谈中给博尔顿写了“他（特朗普）是个撒谎者”的纸条，约一个月后又表示，确信特朗普的对朝政策是“成功概率为0%”。 ○ 特朗普曾为竞选连任恳求习近平购买农产品 博尔顿称，特朗普去年6月在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会上，曾恳请中国国家主席习近平购买美国产大豆和小麦，帮助自己连任。据《华尔街日报》报道，习近平说，“应该就废除现行关税或至少不再追加关税达成协议”，特朗普总统随即表示，“将维持10%的关税，而不是之前警告的25%”，并透露说，为了自己的连任，要求中国购买农产品，这对他很重要。还有，当习近平先表示“想和特朗普总统再一起工作6年”后，特朗普也回应称：“人们对我说，应该废除宪法对连任的限制。” 博尔顿在回忆录中还表示，特朗普为了给中国主席、土耳其总统等自己喜欢的独裁者提供方便，试图阻止相关调查。他说：“（特朗普总统）的行为，让人觉得妨碍司法是他的生活方式。出于担心，我还把这件事告诉了司法部长威廉·巴尔。”

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